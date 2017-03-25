Gazeteciler Birliği Tüzük Değişikliği Genel Kurulu Yapıldı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin Tüzük Değişikliği Genel Kurulu, bugün yapıldı.

Yeni Dernekler Yasası uyarınca tüzükte yapılan değişiklikler, üyelerce oy birliğiyle onaylandı.

Birlik lokalindeki tadilat nedeniyle Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği lokalinde yer alan toplantıda konuşan Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, basın özgürlüğünün önemini vurgulayarak “Basın özgürlüğü göz bebeğimizdir. Hedefimiz sürdürülebilir ve daha kaliteli bir basındır” dedi.

Sami Taşarkan başkanlığında Gizem Özgeç ve Simge Çerkezoğlu’ndan oluşan divanın yönettiği genel kurul, birlik bünyesinde oluşturulan tüzük değişikliği komitesince hukukçu görüşü de alınarak hazırlanan yeni tüzüğü, bazı maddelere yeni düzenlemeler de yaparak onayladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Birlik Başkanı Sami Özuslu, tüzükte yeni Dernekler Yasası uyarınca bazı değişiklikler yanında daha çağdaş ve demokratik değişimler öngördüklerini söyledi.

Özuslu, yasa uyarınca örgütün adının “Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Derneği” olacağını ancak eski adın kullanılmaya devam edeceğini kaydetti.

1 Ekim 2016’dan beri görevde olan yönetim kurulunun bugüne kadar yaptığı faaliyetler ve bundan sonrasındaki hedefleri hakkında bilgiler veren Özuslu, birlik lokalindeki yeni işletmecinin yapacağı yatırımlarla binanın üst katında bir konferans salonu inşa edileceğini belirtti.

Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, “Basın özgürlüğü göz bebeğimizdir ve hayatın özgürlüğüdür” dedi.

“Medyamızın kendi iç sorunları vardır, etik sıkıntılarımız vardır. Çuvaldızı zaman zaman kendimize de batırmak zorundayız ve sürekli eğitim şarttır” ifadelerini kullanan Özuslu, haksız rekabetin önlenmesini istediklerini vurguladı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR, KALİTELİ BASIN VE EMEKÇİLERE DAHA İYİ ÇALIŞMA KOŞULLARI”

Özuslu, Kıbrıs’ta toplumlar arası diyaloğun gelişimine katkı koymaya devam edeceklerini ifade ederek hedeflerinin sürdürülebilir, daha kaliteli bir basın ve basın emekçilerinin daha iyi çalışma koşullarına kavuşması olduğunu söyledi.

Birlik lokalindeki düzenlemeyle kurumsallaşmanın artacağı inancını dile getiren Özuslu, daha fazla gelir elde edip belli konularda profesyonel hizmet alımına da gitmeyi istediklerini kaydetti.

Sami Özuslu, profesyonelleşme ve kurumsallaşmaya önem verdiklerini; katılım ve denetlemeyi de teşvik ettiklerini vurguladı.