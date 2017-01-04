Gazeteci Yurdagül Atun: Kartınız sizin olsun, özgürlüğüm benim

K.T.Gazeteciler Birliği’nin Barbaros Şansal açıklaması tepkilere neden oldu

K.T. Gazeteciler Birliği’nin Barbaros Şansal ile ilgili açıklaması bazı gazetecilerin tepki göstermesine neden oldu. Gazeteci Yurdagül Atun sosyal medyada yaptığı açıklamada tepkisini şöyle dile getirdi:

“Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Barbaros Şansal’ın yargısız infazla karşı karşıya kaldığını, bunun fikir özgürlüğüne tehdit olduğunu söyleyerek girdiği basın açıklamasını tehditle sürdürmüş: “Sınır dışı olayında fiilen kışkırtma, hedef gösterme gibi ifade veya tavır içerisine giren gazeteciler arasında yer alan KTGB üyesi varsa, bu kişilerin KTGB tüzüğüne aykırı davranmaktan üyelikleri gözden geçirilecek”. Güler misin ağlar mısın! Fikir özgürlüğünü savunduğunu söyleyeceksin, sonra da “Benim gibi düşünmüyorsan burada yerin yok!” deyip baskı altına alacaksın! Hiçbir yazımda suç unsuru olmaz zira mektepte okuduğum dersler bana yol göstericidir. Şansal olayında da olmadı ancak ben böylesi bir tehdidi kabul edemeyeceğim için Gazeteciler Birliği’nin verdiği kartı iade ediyorum. Özgürce yazacağım. Siz, tahammül sınırlarınızı esnetmedikçe ve bu komik çelişkinizden sıyrılmadıkça da başvuru yapmayacağım. Kartınız sizin olsun, özgürlüğüm benim…”