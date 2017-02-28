GAÜ’de “Çözüm Sürecinde Son Nokta Mı?” konulu panel

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) çalışma grubunun oluşturduğu Kıbrıs Masası, 4 milletvekilinin konuşmacı olarak katıldığı “Çözüm Sürecinde Son Nokta mı?” konulu panel düzenledi.

Panel, bugün saat 11.00’de GAÜ Millenium Senato Kongre Merkezi’nde yer aldı.

GAÜ Rektörü Prof. Kutsal Öztürk ile Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Aykut Toros’un açılış konuşmalarının ardından panele geçildi.

Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Hasibe Şahoğlu’nun moderatörlüğünü üstlendiği panelde, UBP Milletvekili Ersin Tatar, CTP Milletvekili Birikim Özgür, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ve TDP Milletvekili Zeki Çeler konuştu.

TOROS: “MÜZAKERE SÜRECİNDE BİZİM İÇİN İLİM, BİLİM VE OBJEKTİVİTE ÖNEM TAŞIYOR”

Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Aykut Toros yaptığı konuşmada, çözüm sürecinde değişik ortamlarda çok farklı görüşlerin dile getirilmekte olduğunu belirterek, bu kapsamda kendileri için; ilim, bilim ve objektivitenin önem taşıdığını ifade etti.

Siyaset bilimci olarak kendisinin makro düzeyde bazı konuların dikkatini çektiğini ifade eden Toros, bunların başında Doğu ile Batı’nın Akdeniz havzası medeniyetleri içinde yer alan adalarda birbirinden ayrılması ve devamlı olarak inanç, bilgi paylaşımı ve alış veriş yapmasının kendisi için inceleme konusu olduğunu söyledi.

“KIBRIS ADASI ÇOK ÖNEMLİ BİR YER TUTUYOR”

Kıbrıs adasının bu alış veriş içerisinde çok önemli bir yer tuttuğunu da ifade eden Toros, çözüm süreci içerisinde ontolojinin (varoluş) büyük önem taşıdığını kaydetti.