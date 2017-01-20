GAÜ Çetinkaya’da Esin Krizi

GAÜ Çetinkaya’da Esin Sonay şoku yaşanıyor

Süper Lig ekiplerinden GAÜ Çetinkaya’da bir yandan yeni transferlerin heyecanı yaşanırken başkent temsilcisi bir yandan da Esin Sonay krizi ile karşı karşıya kaldı.

Ülkemizin önemli gol ayaklarından olan Esin Sonay, kulüple bağlarını koparma noktasına gelirken

Esin’in, Çetinkaya’dan ayrılmak istemesinin en büyük nedeni ise kendisine verilen iş sözünün yerine getirilmemesi olduğu öğrenildi.

Yaşanan bu gelişmeyi öğrenen Küçük Kaymaklı ise Esin’i kadroya katmak için harekete geçerken Yeşil Siyahlıların GAÜ Çetinkaya yönetimi ile bugünlerde masaya oturması bekleniyor.

Küçük Kaymaklı’nın Esin’in iş sorununu çözebilecek bir teklifle girişim yapacak olması da tecrübeli golcünün Kaymaklı’ya gitmeye sıcak bakmasına neden oldu.