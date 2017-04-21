Gamze Pehlivan’ın otopsi raporu açıklandı

Haspolat’ta Suat Aşır tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Gamze Pehlivan’a bugün otopsi yapıldı

Haspolat’ta dün Suat Aşır tarafından defalarca bıçaklanıp ardından da yakılmaya çalışılarak öldürülen 37 yaşındaki Gamze Pehlivan’a bugün otopsi yapıldı. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen otopsi sonrası polis, Gamze Pehlivan’ın ölüm sebebi “delici/kesici alet yarası sonucu oluşan iç organ ve büyük damar kesilmesi neticesinde gelişen iç ve dış kanama” olarak açıkladı.

Polis Basın Subaylığı otopsi sonucu kadının hamile olmadığının saptandığını, bazı basın organlarında bu yönde çıkan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını açıkladı.