Ligin ikinci devresine başlarken her takım iyi bir başlangıç ve galibiyet umuduyla başlar. Kaymaklı da bu hesaplarla Lefke’yi ağırladı. Değişen kadro yapısı ve yapılan yeni transferlerle yeni umutlarla ikinci devreye giren Küçük Kaymaklı için oynanan futboldan çok galibiyet önemliydi ve bunu da başardılar.

Sezonun ilk yarısında umduğunu bulamayan ve sürekli sorunlar ve sıkıntılarla boğuşan Kaymaklı artık bu kötü günleri geride bırakmak ve eleştiri oklarından uzak bir dönem için yeni bir beyaz sayfa açmışa benziyor. Lefke karşısında alınan galibiyetten sonra moral bulan Kaymaklı belli ki ateş hattından bir an önce uzaklaşıp Kıbrıs Kupası’na odaklanmak isteyecektir. Devre arası takıma katılan transferlerle eğer dünkü galibiyetten sonra çıkış yakalayıp sürdürebilirlerse geniş kadrosu ile kupa takımı olma yolunda büyük mesafe alacaklardır.

Maça gelince. Kaymaklı ilk dakika itibarı ile istekli ve arzulu göründü. Takıma yeni katılan isimlerden dört tanesi Serhan, Yağış, Uğur ve kaleci Ali ilk on birde başladılar. Özellikle Serhan tecrübesi ve savunmayı toparlayışı ile sanki de kırk yıldır bu takımda oynuyormuş gibi bir maç çıkarttı. Uğur’un kanattan taşıdığı toplar ve yaptığı atakları golle süslemesi ne kadar yararlı bir transfer olduğunu gösterdi. Yağış ise Remzi ve Amani’nin yokluğunda forma şansı bulmasına rağmen bu şansı iyi kullanamadı. Yetenekli olsa da Stelios ve Allen’in arasında ilk yarıda kayboldu gitti. Bunu fark eden Muharrem hoca ikinci devreye bir başka yeni transfer Odo ile başladı. Odo fizik gücü ve sürati ile Lefke savunmasını bayağı zorladı ve etkili olduğunu daha ilk maçtan göstererek verilen fırsatı iyi değerlendirdi. Kaymaklı merkez hücum hattında sıkıntılarını belli ki Odo ve cezası bitip döndükten sonra Amani ile çözeceğe benziyor. Orta alanda dün Hüseyin Adal’ın sağa sola sürekli ilk toplarda müdahaleleri Lefke ataklarını erken karşılarken, Bayram da hücum aksiyonlarında etkili oldu.

Lefke ise tutuk başladığı maçta 20 ile 30. dakikalar arasında pozisyonlar üretti. Smart’ın direkten dönen topu şansız anları olsa da genel sıkıntıları oyunda süreklilik gösterememeleri oldu. Özellikle Semih ve Smart’ın etkili hücumlar organize edememeleri sonucunda Kasım’da etkisizleşti. Mehmet Solkanat oyunun son bölümlerinde Allen’i ileriye çıkartarak puanı kovaladı ama bu hamlede onlara yetmedi.

Maçın hakemi Serhan Şimşek, Semih’in düşürülmesinde avantaj kuralını uygulayıp Smart’ın pozisyon almasına devam derken iyi bir hakem uygulaması yaptı ve o top direkten döndü. Ancak maçın 11.dakikasında Serhan’ın tabanı ile Allen’e müdahalesi sarı yerine kırmızı olur mu tartışması vardı. Ayrıca maç sonu soyunma odaları önüne taşınan gerginlikte saha içinde Şevket’in Cemal’ı göğsünden ve yüzünden iki kez itmesini yardımcıları ile gözden kaçırmaları ise başka bir eksiklikleri oldu.