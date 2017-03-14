Galaxy S8 Plus’ın bataryası sızdı

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Samsung Galaxy S8 Plus’ın pil özellikleri cihaz görücüye çıkmadan internete sızdı.
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Sızan kareye göre, Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8 Plus 3 bin 500 mAh değerinde bir bataryaya ev sahipliği yapacak.
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29 Mart’ta görücüye çıkarılması beklenen cihazlar ile sızıntının kaynağı olarak ise 3’üncü parti tedarikçi firma gösteriliyor.
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Note 7 skandalının ardından bir süre gündemden düşmeyen Güney Kore merkezli şirket yeni amiral gemisi ile bu hatayı telafi etmeyi hedefliyor. Bu nedenle yeni model ile ilgili beklentiler de oldukça yüksek.
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İşte Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus’ta yer almasına kesin gözüyle bakılan özellikler…
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Cihaz 5.8 inç ve 6.2 inç olmak üzere iki farklı seçenek ile gelecek.
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Ön kamera: 8 MP
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Arka kamera: 16 MP
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Hafıza: 64 ve 128 GB
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6 GB RAM
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İşlemci: Exynos serisi
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Ekran çözünürlüğü: 4096 x 2160 (4K)
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