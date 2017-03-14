En Üst

14 Mart 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Teknoloji
Akıllı Cihazlar

Galaxy S8 Plus’ın bataryası sızdı

Tarih:
Bir yorum bırakın
21 Görüntüleme
Galaxy S8 Plus’ın bataryası sızdı
Haber İçi Üst
Paylaş3
+1
Paylaş
Pin

  • Samsung Galaxy S8 Plus’ın pil özellikleri cihaz görücüye çıkmadan internete sızdı.

  • Sızan kareye göre, Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8 Plus 3 bin 500 mAh değerinde bir bataryaya ev sahipliği yapacak.

  • 29 Mart’ta görücüye çıkarılması beklenen cihazlar ile sızıntının kaynağı olarak ise 3’üncü parti tedarikçi firma gösteriliyor.

  • Note 7 skandalının ardından bir süre gündemden düşmeyen Güney Kore merkezli şirket yeni amiral gemisi ile bu hatayı telafi etmeyi hedefliyor. Bu nedenle yeni model ile ilgili beklentiler de oldukça yüksek.

  • İşte Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus’ta yer almasına kesin gözüyle bakılan özellikler…
  • Cihaz 5.8 inç ve 6.2 inç olmak üzere iki farklı seçenek ile gelecek.

  • Ön kamera: 8 MP

  • Arka kamera: 16 MP

  • Hafıza: 64 ve 128 GB

  • 6 GB RAM

  • İşlemci: Exynos serisi

  • Ekran çözünürlüğü: 4096 x 2160 (4K)
Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş3
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King