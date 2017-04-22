Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisi muhtemel 11’i

Fenerbahçe derbisi öncesi Igor Tudor’un aklındaki Galatasaray kadrosu oluşmaya başladı. İşte Galatasaray’ın Fenerbahçe maçı için muhtemel 11’i
Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisine şu 11 ile çıkması bekleniyor:
Kalede Fernando Muslera
Sağ bekte Sabri Sarıoğlu
Defansta Semih Kaya (Aurelien Chedjou)
Defansta Ahmet Çalık
Sol bekte Lionel Carole
Orta sahada Selçuk İnan
Orta sahada Nigel de Jong
Kanatta Yasin Öztekin
Orta sahada Wesley Sneijder
Kanatta Bruma
Forvette Podolski
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