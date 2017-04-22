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22 Nisan 2017

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Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisi muhtemel 11’i

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Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisi muhtemel 11’i
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Fenerbahçe derbisi öncesi Igor Tudor’un aklındaki Galatasaray kadrosu oluşmaya başladı. İşte Galatasaray’ın Fenerbahçe maçı için muhtemel 11’i

 

Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisine şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Kalede  Fernando Muslera

Sağ bekte Sabri Sarıoğlu

Defansta Semih Kaya (Aurelien Chedjou)

Defansta Ahmet Çalık

Sol bekte Lionel Carole

Orta sahada Selçuk İnan

Orta sahada Nigel de Jong

Kanatta Yasin Öztekin

Orta sahada Wesley Sneijder
Kanatta Bruma
Forvette Podolski
 
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