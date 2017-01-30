Galatasaray’dan forvet atağı

Lukas Podolski’nin durumundaki belirsizlik ve Eren Derdiyok’un beklenen performansı sergileyememesi sebebiyle forvete takviye yapmak isteyen Galatasaray, Leicester City’de forma giyen Arjantinli oyuncu Leonardo Ulloa ile temasa geçti. Sabah’ta yer alan habere göre Galatasaray, Leicester City’nin gözden çıkardığı Ulloa’yı kadrosuna katarak yarın sona erecek ara transfer dönemini mutlu sonla kapatmayı hedefliyor. Oynadığı 366 maçta 130 gol atan ancak Leicester’de bu sezon 19 maçta 1 golde kalınca satış listesine konulan 30 yaşındaki futbolcuyla büyük oranda anlaşma sağlandığı ifade edildi.Bu transfer için 3 milyon euro’yu gözden çıkartan yönetimin şimdi İngiliz ekibini ikna etmenin yollarını aradığı bildirildi.

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu için yapılan görüşmelerin uzaması halinde Türkiye Futbol Federasyonu’ndan ek süre alınması da gündemde…Leicester’ın 22 Temmuz 2014 tarihinde Brighton’dan kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız, rotasyonda Islam Slimani, Jamie Vardy, Shinji Okazaki ve Ahmed Musa’nın gerisinde kaldı.Bu nedenle şansını yeni bir takımda denemek istiyor. Galatasaray’ın bonserviste anlaşamaması halinde kiralık formülünü de masaya yatıracak. 1.85 metre boyunda olan ve güçlü bir fiziği bulunan oyuncu, hava toplarına hakim. Dar alanda topu başarıyla saklayan Ulloa, ceza sahasının her noktasından başarıyla tek vuruşlar yapabiliyor.