Galatasarayda Transfer Gelişmeleri

Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu basın mensuplarıyla yaptığı sohbette kulüp ve transferlere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Podolski’den Drogba’ya Felipe Melo’da Fatih Terim’e kadar merak edilen bütün sorular ve Nazifoğlu’nun yanıtları
Podolski bitti gibi
Podolski imza aşamasına kaldı. Biz oyuncumuzu satmak istemiyoruz ama onun gitmek gibi bir hali var.
Finansal Fair Play’de Poldi giderse bonservis bedeli sayılmıyor.
Rodrigues transferi bitti
Nazifoğlu PAOK’un kanat oyuncusu Rodrigues transferinin ise bittiğini söyledi. Garry Rodrigues kampa yetişecek dedik ama fiyatta bir düşme olmadı. PAOK’la sonunda anlaştık. Rodrigues’i izleme komitesi buldu. Hocaya söyledik ve beğendi. Rodrigues’i izledim çok iyi.
Ahmet Çalık konusu kapanmadı
Ahmet Çalık konusu kapanmadı. Ona 2 milyon Euro teklif yaptık top Gençlerbirliği’nde. Onlar da biraz indiler belki bir arada buluşuruz. Ahmet çalık dışında yerli alternatifimiz yok. Çalık bir yerde çok iyi olacak.
Yasin dönebilir mi?
Yasin’e kapılar kapanmadı. Zaten onun cezası süreli bir ceza. Döndükten sonra bakacağız. Onun söylediği, onu çok tahrik etmişler kendini tutamamış.
Chedjou kadro dışı
Chedjou gönderilecek. Kadro dışı. Görüşmeler var. Para almadan kendisini vereceğiz. Kalan parasını vereceğiz. Chedjou da gittikten sonra baya açığımız olacak.
Chedjou’nun ağır para cezası var. Alacaklı bile olabiliriz. Afrika kupasına gitmediği halde gitti havası yaratttı. Ciddiyetsizdi.