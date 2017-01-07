Galatasarayda Transfer Gelişmeleri

Nazifoğlu, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında Alman yıldız Podolski’nin Çin’e transfer olmak üzere olduğunu, ancak bu transferin Türkiye’deki ara transfer dönemi bitmeden gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

Podolski imza aşamasına kaldı. Biz oyuncumuzu satmak istemiyoruz ama onun gitmek gibi bir hali var.

Finansal Fair Play’de Poldi giderse bonservis bedeli sayılmıyor.