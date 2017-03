Galatasaray’a Hakan Şükür tepkisi

Veysi Kaynak, Galatasaray’ın Hakan Şükür’le ilgili tartışma yaratan kararını değerlendirdi.

Kaynak’ın açıklaması şöyle:

“Galatasaray sadece Türkiye’deki insanların değil Türkiye dışında hem soydaşlarımızın hem de İslam dünyasında Türkiye’ye sempati duyan herkesin takımı olmuştu, UEFA şampiyonluğuyla. Bunu muhafaza etmesi gerekirdi. Hakan Şükür FETÖ’ye sempatisini asla inkar etmeyen zaten bu sebeple yurt dışında olan bir şahıs. Bütün deliller bu kadar ortadayken Galatasaray gibi bir takımın böyle tartışılacak bir karara imza atması asla kabul edilemez. Orada ihraç edilmesine karar verilenler var. Onların FETÖ’yle bağlantısı Hakan Şükür kadar asla değil. Hakan Şükür o camianın o hareketin sembol isimlerinden biri olmuştu. Eğer Hakan Şükür’ü ihracını uygun görmediyseler diğerlerine yazık etmişler. Bu isimler sahip çıkıyorlarsa Galatasaray’a yazık ederler. Ve neticesinde Galatasaray bu sempatiyi kaybeder diye endişeleniyorum. Şundan olabilir diye tahmin ediyorum: Hakan Şükür Galatasaray ile özdeşlemiş bir isimdi. Şimdi Hakan Şükür üzerinden Galatasaray’ı maalesef FETÖ ile özdeşleştirme tehlikesine düşmüştür Galatasaray. İkinci hadise şu, 15 Temmuz’da içinde bulunduğumuz stüdyo bile basıldı. Darbeciler Türkiye’nin her tarafına saldırdılar. Her siyasi görüşe her renge saldırdılar. Ama sonradan geldiğimiz safha sanki bu Recep Tayyip Erdoğan ve FETÖ arasında bir mücadeleymiş gibi bir zemine çekilmeye çalışılıyor birileri tarafından. Galatasaray belki de bu aldanmışlığa düşmüştür. Camianın tamamını kast etmiyorum. Üyelik ihracına ret oyu verenleri kast ediyorum…”