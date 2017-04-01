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01 Nisan 2017

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Galatasaray FIFA’lık oldu mu, olmadı mı?

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Galatasaray FIFA’lık oldu mu, olmadı mı?
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Galatasaray’ın devre arasında Yunan ekibi PAOK’tan kadrosuna kattığı Cape Verdeli oyuncu Garry Rodrigues’in bonservisini ödememesi kriz çıkardı.

 

Galatasaray’a Mart ayı bitimine kadar ekstra süre tanıyan PAOK aksi durumda FIFA’ya şikayet etmeye hazırlanıyordu.

Milliyet gazetesi Galatasaray’ın parayı ödemediğini belirtip PAOK’un FIFA’ya gittiğini iddia ederken Sabah gazetesi ise Galatasaray’ın son anda ödeme yaptığını ve sorunun çözüldüğünü savundu.

Galatsaaray’ın konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

Cimbom, 4.5 yıllığına kadroya kattığı futbolcu için PAOK’a 3 milyon 500 bin Euro ödemeyi taahhüt etmişti.

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Havadis Gazetesi

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