18 Ocak 2017

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Galaksiler bilinmeyen bir nedenle yok oluyor

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Galaksiler bilinmeyen bir nedenle yok oluyor
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Centre for Radio Astronomy Research’ün 11 bin galaksiyi inceleyerek yaptığı araştırmaya göre, henüz nedeni bilinmeyen bir olaydan ötürü bazı galaksiler yok oluyor.

  • Bilim dünyası International Centre for Radio Astronomy Research tarafından yayınlanan makaleyi, tartışıyor.
  • Zira söz konusu makaleye göre, evrede binlerce galaksi yok oluyor.
  • Bu durumun nedenine dair bir bilgi ise bulunmuyor.
  • Kurumun 11 bin galaksiyi inceleyerek yaptığı çalışmaya göre, galaksilerin üzerlerinde oluşan baskı sonucu tüm gazlar ortadan kayboluyor ve sistemler soğuyarak, varlıklarını yitiriyor.
  • Ekip adına açıklamalarda bulunan Toby Brown henüz sebebini saptayamadıkları bir olayın bu galaksilerdeki gazlara adeta süpürdüğünü ve bu olayın söz konusu galaksilerin yok olmasına neden olduğunun altını çizdi.
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Havadis Gazetesi

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