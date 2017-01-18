Galaksiler bilinmeyen bir nedenle yok oluyor

Centre for Radio Astronomy Research’ün 11 bin galaksiyi inceleyerek yaptığı araştırmaya göre, henüz nedeni bilinmeyen bir olaydan ötürü bazı galaksiler yok oluyor.
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Bilim dünyası International Centre for Radio Astronomy Research tarafından yayınlanan makaleyi, tartışıyor.
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Zira söz konusu makaleye göre, evrede binlerce galaksi yok oluyor.
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Bu durumun nedenine dair bir bilgi ise bulunmuyor.
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Kurumun 11 bin galaksiyi inceleyerek yaptığı çalışmaya göre, galaksilerin üzerlerinde oluşan baskı sonucu tüm gazlar ortadan kayboluyor ve sistemler soğuyarak, varlıklarını yitiriyor.
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Ekip adına açıklamalarda bulunan Toby Brown henüz sebebini saptayamadıkları bir olayın bu galaksilerdeki gazlara adeta süpürdüğünü ve bu olayın söz konusu galaksilerin yok olmasına neden olduğunun altını çizdi.
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