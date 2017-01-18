Galaksiler bilinmeyen bir nedenle yok oluyor

Bilim dünyası International Centre for Radio Astronomy Research tarafından yayınlanan makaleyi, tartışıyor.

Zira söz konusu makaleye göre, evrede binlerce galaksi yok oluyor.

Bu durumun nedenine dair bir bilgi ise bulunmuyor.

Kurumun 11 bin galaksiyi inceleyerek yaptığı çalışmaya göre, galaksilerin üzerlerinde oluşan baskı sonucu tüm gazlar ortadan kayboluyor ve sistemler soğuyarak, varlıklarını yitiriyor.