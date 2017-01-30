G.Birliği iyi ve doğru oynadı

Gençler Birliği, bir takım olmanın havasıyla rakibi Baf Ülkü Yurdu’nu kendi seyircisi önünde rahat yendi.

Futbol adına iyi oyun ve doğru oynayarak kazandı. G.Birliği kendi sahasında oynamanın da etkisiyle maçın ilk bölümünde rakibine önde basma düşüncesiyle oynadı. Bu baskı neticesinde topa sahip oldu. İlk bölümde golü buldu. Arif Uysal’ın ısrarla topu kazanmak için ikili mücadelede galip çıkarak takımına kazandırdığı penaltı sonucu erken kaydedilen gol, takımın daha rahat oynamasına neden oldu. Oyuncular ve teknik adamlar her maçın zor olacağını bilir. G.Birliği golü erken bularak zor olacak mücadelenin kendileri açısından kolay geçmesini sağladılar. Devreyi galip bitirdiler. İkinci devre başında biraz oyundan düşer gibi oldular. Hasan Topaloğlu oyuna müdahale etti ve oyuncu değişikliğine gitti. İbrahim Köse’yi oyuna aldı. Takım için olumlu bir değişiklik oldu. Oynanan iyi futbol sonucunda ikinci devrede de iki gol daha bularak mücadeleyi kazandı. G.Birliği’nin devre arasında iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyebilirim. Takımda ofansif görev yapan Şenol, Arif ve Mehmet Erol’un takım içinde etkinliği iyiydi. Ancak kazanılan galibiyette herkesin payı olurken takım olmanın da önemi ortaya çıktı.

Baf Ülkü Yurdu ikinci devreye yeni bir takım kurgusuyla başladı. Oluşturulan kadronun performansı, futbol adına geçerli not almadı. Savunma çok hatalı oynadı. İlk top kuralında çok başarısız oldular. İlk gölü bu yüzden kalelerinde gördüler. Arif tehlikeli bölgeye gelmeden önce rakibini faulle durdurabilirdi. Tehlikeli bölgeye gelince rakibini düşürdü ve penaltıya sebep oldu. Sarı kartı da görmüş oldu. Orta sahada çok pas hatasıyla oynadı. Hücum bölgesinde az adamla hücum etmeleri sebebiyle bir tek gol pozisyonuyla maçı bitirdiler. Yapılan oyuncu değişiklikleri de etkili olmadı. Baf için zor bir deplasman maçıydı. Zoru başarıp kazanamadılar. Maçı

yöneten hakemlerin performansı da çok iyiydi.