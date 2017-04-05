Future Amerikan ilk maçı kaybetti: 73-47

Future Amerikan Kolej Kız Basketbol Takımı’nın da yer aldığı Türkiye Ortaokullararası Basketbol Şampiyonası Kütahya’da başladı

Future Amerikan Kolej Kız Basketbol Takımı’nın da yer aldığı Türkiye Ortaokullararası Basketbol Şampiyonası Kütahya’da başladı. Mürşide Altınçubuk, TED Ankara Kolejliler ve Fatih Temiz Ortaokulu ile B Grubu’nda yer alan Future Amerikan, ilk maçında İzmir birincisi Mürşide Altınçubuk Ortaokulu’na 73-47 mağlup oldu. İzmir şampiyonu karşısında ilk yarı başa baş bir mücadele ortaya koyan temsilcimiz ikinci yarıda bir ara 26-25 öne geçerken daha sonra verilen hakem kararlarıyla kontrolü kaybetti. İzmir ekibi, temsilcimiz önünde farkı açarak karşılaşmayı 73-47 kazandı. Amerikan Kolej eğitmenleri maç içinde ve maç sonunda hakemlere ciddi tepki koydular. Temsilcimiz gruptaki ikinci maçında bugün saat 14.00’da TED Ankara Kolejliler ile karşılaşacak. Ekibimiz gruptaki son maçını ise yarın saat 16.00’da Samsun ekibi Fatih Temiz Ortaokulu ile oynayacak.