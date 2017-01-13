Futsalda şampiyon Değirmenlik ve TMK

Ortaokullararası (Yıldızlar) Futsal Şampiyonası dün oynanan üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla noktalandı

KIZLARDA DEĞİRMENLİK, ERKEKLERDE TMK:

Yıldızlar Futsal Şampiyonası’nın final karşılaşmaları Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. Kızlarda Değirmenlik Lisesi Orta Bölümü, Girne Amerikan Koleji’ni, erkeklerde ise Türk Maarif Koleji, Güzelyurt TMK’yı mağlup ederek şampiyonluğa uzandı

Okan KARADEMİR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Ortaokullararası (Yıldızlar) Futsal Şampiyonası dün oynanan üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla son buldu.

Yıldızlar Futsal Şampiyonası’nın final karşılaşmaları Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynandı.

Kızlarda Değirmenlik Lisesi Orta Bölümü, erkeklerde ise Türk Maarif Koleji şampiyonluğun sahibi oldu.

Kızlarda Değirmenlik farklı kazandı

Kızlar finalinde Değirmenlik Lisesi Orta Bölümü ile Girne Amerikan Koleji karşı karıya geldi.

Değirmenlik Lisesi Orta Bölümü, rakibi karşısında 4-0’lık farklı skorla kazanarak şampiyonluk kupasının sahibi olurken GAK ikincilikte kaldı.

Erkeklerde kolejlerin Lefkoşa TMK

Erkekler finalinde Lefkoşa Türk Maarif Koleji ile Güzelyurt Türk Maarif Koleji karşılaştı. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmadan Lefkoşa TMK 5-3 galip yarılarak şampiyonluğa uzandı. Güzelyurt TMK ise şampiyonayı ikinci noktaladı.

Üçüncüler kızlarda Atleks, erkeklerde Doğa

Yıldızlar futsalda final müsabakaları öncesinde üçüncülük karşılaşmaları oynandı.

Kızlarda Polatpaşa Lisesi Orta Bölümü’nü 4-3 yenen Atleks Sanverler Ortaokulu ile erkeklerde Bayraktar Ortaokulu’nu 4-2 mağlup eden Doğu Akdeniz Doğa Koleji üçüncülük kupasının sahibi oldu.

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SONUÇLAR

Kızlar Üçüncülük:…………….Atleks Sanverler Ortaokulu-Polatpaşa Lisesi: 4-3

Erkekler Üçüncülük:…………Doğu Akdeniz Doğa Koleji-Bayraktar Ortaokulu: 4-2

Kızlar Final:………………………Değirmenlik Lisesi-Girne Amerikan Koleji: 4-0

Erkekler Final:………………….Türk Maarif Koleji-Güzelyurt TMK: 5-3