Futbola katkı 4 milyon oldu

Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ile Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu protokol imzaladılar

İLK TAKSİT 15 ŞUBAT:

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün bu yıl ön gördüğü 4 Milyon TL tutarındaki bütçenin 4 taksitte verilmesini öngören protokolde ilk taksitin ödeme tarihi ise 15 Şubat olarak belirlendi

Devletin şans oyunları gelirlerinden elde ettiği bütçeden Futbol Federasyonuna aktarılan pay artırıldı. Buna göre 2016-2017 ile 2017-2018 sezonunu kapsayan katkı payına yönelik protokol dün imzalandı.

Protokol Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ile Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu tarafından KTFF’de imzalandı.

İlk taksit 15 Şubat’ta

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün bu yıl öngördüğü 4 Milyon TL tutarındaki bütçenin 4 taksitte ödenilmesini öngören protokolde ilk taksitin ödeme tarihi ise 15 Şubat olarak belirlendi.