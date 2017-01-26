26 Ocak 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Spor
Futbol

Futbola katkı 4 milyon oldu

Tarih:
Bir yorum bırakın
4 Görüntüleme
Futbola katkı 4 milyon oldu
Haber İçi Üst

Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ile Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu protokol imzaladılar 

 

İLK TAKSİT 15 ŞUBAT:

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün bu yıl ön gördüğü 4 Milyon TL tutarındaki bütçenin 4 taksitte verilmesini öngören protokolde ilk taksitin ödeme tarihi ise 15 Şubat olarak belirlendi

 Devletin şans oyunları gelirlerinden elde ettiği bütçeden Futbol Federasyonuna aktarılan pay artırıldı. Buna göre 2016-2017 ile 2017-2018 sezonunu kapsayan katkı payına yönelik protokol dün imzalandı.

Protokol Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ile Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu tarafından KTFF’de imzalandı.

İlk taksit 15 Şubat’ta

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün bu yıl öngördüğü 4 Milyon TL tutarındaki bütçenin 4 taksitte ödenilmesini öngören protokolde ilk taksitin ödeme tarihi ise 15 Şubat olarak belirlendi.

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil