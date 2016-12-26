“Futbol” yağmura teslim

Akova-Hamitköy maçı dışında futbolda dün oynanması gereken tüm maçlar, Cumartesi akşamı aralıksız yağan yağmurun sebep olduğu elverişsiz koşullar nedeniyle ertelendi. Ertelenen maçlar ligin ikinci devresinde KTFF’nin belirleyeceği bir tarihte oynanacak

GİRNE’DE HASAR BÜYÜK: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı özellikle bölgeyi etkisi altına alan ve Cumartesi günü başlayıp düne kadar devam eden şiddetli yağmur ve fırtınanın etkisi ile büyük hasar gördü. Yeni tadilat yapılan sahanın kenarları su gölüne döndü, duvarları ve elektrik trafosu yıkıldı bir araç ise duvar altında kaldı

LEFKE ZEMİNİ SU GÖLÜ OLDU: Yağmurun etkisi altında kalan ve zarar gören sahalardan olan Lefke 16 Ağustos Stadı’nın zemini su gölüne döndü. Saha zeminin drenajının yetersiz olması ve alt yapısının doğru yapılmaması aşırı yağış sonrası kendini belli etti. Lefke saha zemininin tamamına yakını su ile kaplandı

Coşkun KUTAY – Ahmet ÖZSOY

Ülkemizdeki futbol sahalarının alt yapı eksikliği her yıl olduğu gibi bu yıl da aşırı yağışların ardından gün yüzüne çıktı. Futbolda Pazar günü yani dün oynanması gereken son maçlar Cumartesi günü başlayıp pazara kadar devam eden şiddetli yağmurun sebep olduğu elverişsiz koşullar nedeniyle ertelendi. Futbol Federasyonu aldığı kararı dün sabah duyurarak sadece sentetik zeminde oynanacak Akova-Hamitköy maçı dışındaki tüm maçların ileriki bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Ertelenen maçların sezonun ikinci devresinde, 2017 yılında uygun bir tarihte oynanacağı öğrenilirken yağmur ve fırtınanın en büyük hasara uğrattığı yerlerin başında Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı geldi. Lefkoşa’ya göre daha şiddetli yağmur ve fırtınanın etkisi altında kalan Girne’de büyük hasar oluştu.

20 Temmuz’da yıkım

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı şiddetli yağmur ve fırtınanın ardından büyük hasar gördü. Yeni tadilat edilen sahanın eletrik trafosunun olduğu duvar yıkıldı ve trafo ile birlikte beton set de park halindeki bir aracın üstüne düştü. Deniz tarafındaki kale arkasında bulunan set duvarda ve elektrik trafosunda meydana gelen zarar hakkında gerekli hasar tespiti ilerleyen günlerde yapılacak. Spor Dairesi Girne Bölgesi Sorumlusu Ogün Güntem cumartesini pazara bağlayan saatlerde meydana gelen hasar hakkında gerekli bilgilendirmenin yapıldığını ancak doğal afete dönen zarar karşısında acil tedbir alınmasının pek mümkün olmadığını ifade etti.

Saha zemininin daha önceki yağmurlar sonrasında olduğu gibi yine su tutmadığı gözlemlenirken saha çevresi de yine su gölüne döndü.

Lefke saha zemini göl oldu

Lefkoşa’da aşırı yağış olmaması nedeniyle saha zeminlerinde büyük zarar meydana gelmezken yumuşayan zeminlerde daha büyük zarar yaşanmaması adına maçların ertelenmesi doğru bir karar olarak yorumlandı.

Lefke 16 Ağustos Stadı’nın saha zemini ise yağışların etkisi altında kalan ve zarar gören saha oldu. Lefke sahasının çim zemininin tamamına yakını su ile kaplandı.

Sahada futbol oynanmasının pek mümkün olmadığı ve topun sekecek kuru alanın kalmadığı gözlemlendi.