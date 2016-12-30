Futbol tarihinin en büyük teklifini geri çevirdi

Cristiano Ronaldo’nun menajeri Jorge Mendes, adını vermediği bir Çin kulübünden inanılmaz bir teklif aldıklarını söyledi. Mendes’e göre söz konusu kulüp Real Madrid’e 300 milyon Euro bonservis bedeli, Ronaldo’ya da yıllık 100 milyon euro önerdi. Mendes, yıldız futbolcunun teklifi düşünmeden geri çevirdiğini belirtti.

Son dönemde oyunculara ödediği inanılmaz maaşlarla gündeme gelen Çin kulüplerinin, Cristiano Ronaldo‘ya da futbol tarihinin en büyük teklifini yaptığı ortaya çıktı.

Menajeri Jorge Mendes‘e göre; bir Çin kulübü, Ronaldo için Real Madrid‘e 300 milyon, yıldız oyuncuya da yıllık 100 milyon euro önerdi.

Mendes, kariyerine Real Madrid’de devam etmek isteyen Ronaldo’nun teklifi hiç düşünmeden geri çevirdiğini söyledi. “Para her şey değil. Real Madrid, Ronaldo’nun gerçek evi ve hayatı” diyen Mendes “Çin oyuncular için önemli bir pazar haline geldi. Ödemeyi göze aldıkları paralarla birçok oyuncunun aklını çelebilirler. Ancak Ronaldo’nun Çin’e gitmesi imkansız. O tüm zamanların en iyi futbolcusu ve Real Madrid forması giymeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda Real Madrid ile sözleşmesini 2021’e kadar uzatan 31 yaşındaki Ronaldo, 10 yıl daha eflatun-beyazlı formayı giymek istediğini söylemişti.