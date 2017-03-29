Futbol özgürlüktür

Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği (CONIFA) tarafından 04-11 Haziran 2017 tarihleri arasında ülkemizde gerçekleştirilecek olan “CONIFA EURO 2017” şampiyonasıyla ilgili basın toplantısı dün gerçekleşti

DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR:

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu bu önemli turnuvayı almalarıyla ilgili detaylara değinerek bu organizasyona ciddi destek verilmesi ve herkesin elini taşın altın koyması gerektiğini ifade etti. Sertoğlu, “Bu organizasyonu tek başımıza yapamayız. Maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız var. Bugünden itibaren bu konuda bize destek vermek isteyen herkesi buraya davet ederiz. Herkesle işbirliğine varız” dedi

MİLLİ TAKIM FIRAT CANOVA’YA VERİLDİ:

Hasan Sertoğlu, milli takım teknik direktörlük görevi için, son olarak geçtiğimiz sezon GAÜ Çetinkaya’yı çalıştıran Fırat Canova ile anlaştıklarını söyledi. Deneyimli teknik adam 2012 yılında Irak’ta düzenlenen VIVA Dünya Kupası’nda da milli takımın başında yer almıştı. O dönem Canova yönetimindeki Kuzey Kıbrıs takımı finale kadar yükselme başarısı göstermiş ve finalde yenilerek şampiyonayı ikinci sırada tamamlamıştı

Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği (CONIFA) tarafından 04-11 Haziran 2017 tarihleri arasında ülkemizde gerçekleştirilecek olan “CONIFA EURO 2017” şampiyonasıyla ilgili basın toplantısı dün gerçekleşti.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Salonu’nda yapılan basın toplantısında KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, 1. Başkanvekili Ali Karavezirler, 2. Başkanvekili Oktay Çocuk, Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış ilişkiler Sorumlusu Orçun Kamalı ve CONIFA EURO 2017 organizasyon direktörü Özdemir Tokel yer aldı.

Basın toplantısında konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu bu önemli turnuvayı almalarıyla ilgili detaylara değinirken, organizasyon direktörü Özdemir Tokel de turnuvada yer alacak olan ülkelerle hakkında bilgi verdi.

Sertoğlu: “Desteğe ihtiyacımız var”

Basın toplantısında konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, bu organizasyonun ülkenin tanıtımı için çok önemli bir olay olduğunun altını çizdi. Sertoğlu; “Bu organizasyona ciddi destek verilmesi ve herkesin elini taşın altın koyması gerekir. Basın da bu işin içinde olmalı buna çok ihtiyacımız var. Bu organizasyonu tek başımıza yapamayız. Maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız var. Ülkede bir heyecan yaratmamız gerekirdi bu yüzden bu turnuvayı aldık. Bugünden itibaren bu konuda bize destek vermek isteyen herkesi buraya davet ederiz. Herkesle işbirliğine varız. Kendi ülkemiz için kendi gençliğimiz için bir şeyler yapma zamanıdır. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu sizin bizim değil ülkenin organizasyonudur. ” dedi.

Kura çekimi Cumartesi günü

Hasan Sertoğlu, turnuvayla ilgili CONIFA yetkilileri ve turnuvaya katılacak ülkelerin temsilcilerinin bugünden itibaren adaya geleceğini söyledi. Sertoğlu, 1 Nisan Cumartesi günü kura çekimi olacağını ve sonrasında yetkililerle sahaların dolaşılacağı ve organizasyonla ilgili plan programın yapılacağını kaydetti. Sertoğlu ayrıca ilerleyen dönemde takımsal bazda da neler yapılabileceğiyle çalışmalar yaptıklarını ve kendi takımlarımıza da bir heyecan getirecek ve açılım yapacak çalışmaları yetkililerle paylaşacaklarını belirtti.

Milli Takım Fırat Canova’ya verildi

Hasan Sertoğlu, milli takım teknik direktörlük görevi için, son olarak geçtiğimiz sezon GAÜ Çetinkaya’yı çalıştıran Fırat Canova ile anlaştıklarını söyledi. Deneyimli teknik adam 2012 yılında Irak’ta düzenlenen VIVA Dünya Kupası’nda da milli takımın başında yer almıştı. O dönem Canova yönetimindeki Kuzey Kıbrıs takımı finale kadar yükselme başarısı göstermiş ve finalde yenilerek şampiyonayı ikinci sırada tamamlamıştı.

Logo belli oldu

Basın toplantısında Özdemir Tokel organizasyon ve ülkeler hakkında bilgiler verdi. Tokel, ilk olarak organizasyon logosunun tanıtımını yaptı. Tokel, logonun, futbol topu, CONIFA’nın sembolü ve ülkemizle ilgili Caretta Caretta’dan oluştuğunu paylaştı. Organizasyonunun temel sloganının “Futbol Özgürlüktür” olduğunu aktaran Tokel, daha sonra turnuvaya katılacak olan ülkelerle ilgili detaylı bilgi vererek turnuvada 8 takım yer alacağını kaydetti.

Turnuva katılacak takımlar

KKTC

Abkhazia

County of Nice

Isle of Man

Padania

Sapmi

Karpatalya

Szekely Land