25 Aralık 2016

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Futbol maçları ertelendi

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Futbol maçları ertelendi
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Ülkeyi dünden itibaren etkisi altına almaya başlayan yağışlar K Pet Futbol Ligleri’nde bugün oynanacak karşılaşmaların programında ertelemelere neden oldu

 

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun internet sayfasından bugün yapılan açıklamada, A ve A2 karşılaşmalarının tatil edildiği duyuruldu.

Federasyon, K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup’tan bir maç, A2 Süper Lig’den ise 4 maçın yapılacağını açıkladı.

Verilen programa göre; Birinci Lig Kırmızı Grup’ta saat 14.30’daki Akova – Hamitköy maçı oynanacak.

A2 Süper Lig’den 4 maç ise oynandı.

 

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Havadis Gazetesi

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