Fuat dedenin 60 yıldır bitmeyen aşkı

Trabzon’da 60 yıllık evli 84 yaşındaki Özkan, “hastalıkta ve sağlıkta” sözünün lafta kalmadığını herkese gösteriyor. 7 yıldır yatalak eşinin tüm hizmetlerini karşılamaya çalışan Fuat dede, ilk günkü aşkla eşinin elini hiç bırakmıyor.

Trabzon’da 60 yıllık evli 84 yaşındaki Fuat Özkan, 7 yıldır yatalak eşine bakıyor, onun elini bir an olsun bırakmıyor. Fuat dede, “hastalıkta ve sağlıkta” sözünün lafta kalmadığını herkese gösteriyor.

Kaynak:AA