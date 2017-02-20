Fuat dedenin 60 yıldır bitmeyen aşkı

Trabzon’da 60 yıllık evli 84 yaşındaki Özkan, “hastalıkta ve sağlıkta” sözünün lafta kalmadığını herkese gösteriyor. 7 yıldır yatalak eşinin tüm hizmetlerini karşılamaya çalışan Fuat dede, ilk günkü aşkla eşinin elini hiç bırakmıyor.
Trabzon’da 60 yıllık evli 84 yaşındaki Fuat Özkan, 7 yıldır yatalak eşine bakıyor, onun elini bir an olsun bırakmıyor. Fuat dede, “hastalıkta ve sağlıkta” sözünün lafta kalmadığını herkese gösteriyor.
Kaynak:AA
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