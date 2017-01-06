“Frekans”lar uyuştu

CANLI EĞLENCE: Kermiya’da hizmet veren Zephyr Bar, Grup Frekans’la eğlenceyi doruğa çıkarmaya devam ediyor. Grubun çaldığı hareketli parçalarla coşan konuklar gece geç saatlere kadar da eğlenmenin tadını çıkarıyor

Kermiya’nın eğlence mekanlarından Zephyr Bar’da eğlencesiyle tüm konuklarını coşturdu. Hafta sonlarının ve kış akşamlarının vazgeçilmez mekanı Zephyr Bar’da Grup Frekans’la eğlencenin de tadı bir başka yaşandı.

Grubun çaldığı hareketli parçalarla coşan duygusal parçalarla da yavaşlayan konuklar güzel bir geceyi daha geride bıraktı. Eğlencenin temposunun hiç düşmediği gecede konuklar kendilerini şarkılara kaptırarak hafta içi stresinden biraz da olsa sıyrılma şansı yakaladı.