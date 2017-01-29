29 Ocak 2017

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“Frekans”lar uyuştu

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“Frekans”lar uyuştu
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KERMİYA’NIN CANLI EĞLENCESİ:  Zephyr Bar, Grup Frekans’la eğlenceyi doruğa çıkarmaya devam ediyor. Grubun çaldığı hareketli parçalarla coşan konuklar gece geç saatlere kadar da eğlenmenin tadını doyasıya yaşıyor

 

Kermiya’da hizmet veren Zephyr Bar eğlencesiyle tüm konuklarını coşturdu. Hafta sonlarının ve kış akşamlarının vazgeçilmez mekanı Zephyr Bar’da önceki akşam Grup Frekans’la eğlencenin de tadı bir başka yaşandı.

Grubun çaldığı hareketli parçalarla coşan duygusal parçalarla da yavaşlayan konuklar güzel bir geceyi daha geride bıraktı. Eğlencenin temposunun hiç düşmediği gecede konuklar kendilerini şarkılara kaptırarak hafta içi stresinden biraz da olsa sıyrılma şansı yakaladı.

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Havadis Gazetesi

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