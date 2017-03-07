07 Mart 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Dünya

Fransa’da çığ faciası: Çok sayıda kişi kar altında kaldı

Tarih:
Bir yorum bırakın
16 Görüntüleme
Fransa’da çığ faciası: Çok sayıda kişi kar altında kaldı
Haber İçi Üst
Paylaş4
+1
Paylaş
Pin

Fransa’nın en ünlü kayak merkezlerinden biri olan Tignes’te çığ faciası yaşandı. Reuters’ın bölgeden geçtiği “son dakika” haberine göre çok sayıda kayakçı çığ altında kaldı. Ancak kazada ölen olmadığı açıklandı.

Yerel gazete Le Dauphine’nin haberine göre kalabalık kayak alanına düşen çığ altında kalanlar için kurtarma operasyonu başlatıldı.

Yerel saatle sabah 10.00’da yaşanan olayda çığ, nispeten kolay bir parkur olan ‘mavi’ bölgeye düştü. Olayda ölen olmadığı duyuruldu.

Olay sonrasında kayak alanı tamamen kapatıldı. Bölgedeki tatilciler, kayak merkezi çalışanları ve polis tarafından tahliye edildi.

Kayak pisti etrafındaki yoğun sis arama kurtarma ekiplerinin helikopterle ulaşımını imkânsız hâle getirirken, ekipler bölgeye kara yoluyla ulaşmaya çalışıyor.

İHMAL Mİ VAR

Popüler kayak merkezinin bulunduğu bölgede çığ riskinin bugün için beş üzerinden dört olarak belirlenmesi kazada ihmal bulunduğu şüphesini doğurdu.

Tignes’te 13 Şubat’ta da çığ düşmesi nedeniyle dört kişi yaşamını yitirmişti.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş4
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King