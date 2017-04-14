Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!… Çoğu insan fotoğraflarda güzel çıkmadığını düşünür. Bunun için sadece basit tüyolara ihtiyacınız var. İşte fotoğraflarda güzel çıkmanızı sağlayacak tüyolar!
1- Ellerinizi kalçanızın üzerine koyduğunuzda, vücudunuz olduğundan daha büyük gözükür.
Dirseklerinizi geri plana atarak, ellerinizi gösterin. Yüzünüzü biraz yana çevirmeyi unutmayın.
2- Belinizi asla sıkmayın.
Kıyafetleriniz buruşup, katlandığında bu durum sizi daha kalın gösterir.
3- Ellerinizi nereye koyacağınıza iyi karar verin.
Dirseklerinizin kamera açısında olmamasına özen gösterin. Ellerinizin doğal ve özgür durmasını sağlayın.
4- Ağzınız hafif açık kalacak şekilde, parmak ucunuzla dokunuşlar yapmanız sizi daha cazibeli gösterir.
Dikkat etmeniz gereken fazla bastırmadan, acı çekiyormuş gibi görünmeden durmanızdır.
5- Ellerinizi serbest bırakırken dikkatli olun.
Bir elinizi belinize koyup, hafifçe başınızı yana çevirirseniz hem yüz profilinizi hem de vücudunuzu vurgulamış olursunuz.
6- Gözlerinizi yanlış şekilde göstermeyin.
Dağınık görüntü ve güzel dudaklar daima güzel görünür. Bu nedenle başınızı biraz çevirip, parmak uçlarınızla yüzünüze dokunup, ağzınızı biraz açarsanız hoş bir görüntü elde edersiniz.
7- Gözlerinizi şaşkın bir hale sokmayın.
Doğal göz şekliniz en güzelidir.
8- Yüzünüzü ellerinizin arasına saklamayın.
Yüzünüz görünecek şekilde ellerinizi kullanabilirsiniz.
9- El işaretlerini kullanmak doğru bir seçimdir.
Ancak midenizden çok belinizin güzelliğini vurgulamalısınız. Böylece daha sıkı görüneceksiniz.
10- Somurtkan bir bakış dudaklarınızı orantısız şekilde büyük gösterir. Buda görüntünüzü çirkinleştirir.
Vücudunuzu kameraya doğru hafifçe bakmanız daha doğrudur. İsterseniz farklı bir kol pozisyonu da kullanabilirsiniz.
11- Boynunuzu ne kadar gösterdiğinize dikkat edin. Boynunuzu vurgulamak için çenenizi kaldırmayın.
Bunun yerine çenenizi hafifçe yana kaydırabilirsiniz. Elinizi özgür bir biçimde omzunuza değdirirseniz, boynunuz doğal olarak vurgulanmış olur.
12- Ellerinizle hareketler yapmanıza gerek yoktur.
Onları her zaman rahat bırakın.
13- Eğer boydan fotoğraf çektiriyorsanız, vücudunuzu kırmayın.
Doğal ve gergin olmayan pozisyonlar kullanılmaz. Bunun yerine bir bacağınızı dışarı çıkarabilirsiniz.
14- Boydan iyi bir fotoğraf çektirmek için ufak bir ipucu da “S” harfine benzemeye çalışmaktır.
Çenenizi biraz yukarı kaldırıp, bir bacağınızı diğerinin önüne koyarsanız daha zayıf görünürsünüz.