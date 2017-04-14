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14 Nisan 2017

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Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!

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Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!
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Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!… Çoğu insan fotoğraflarda güzel çıkmadığını düşünür. Bunun için sadece basit tüyolara ihtiyacınız var. İşte fotoğraflarda güzel çıkmanızı sağlayacak tüyolar!

 

Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!

 

 

1- Ellerinizi kalçanızın üzerine koyduğunuzda, vücudunuz olduğundan daha büyük gözükür.

 

Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!

Dirseklerinizi geri plana atarak, ellerinizi gösterin. Yüzünüzü biraz yana çevirmeyi unutmayın.

 

Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!

2- Belinizi asla sıkmayın.

 

Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!

Kıyafetleriniz buruşup, katlandığında bu durum sizi daha kalın gösterir.

 

Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!

3- Ellerinizi nereye koyacağınıza iyi karar verin.

 

Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!

Dirseklerinizin kamera açısında olmamasına özen gösterin. Ellerinizin doğal ve özgür durmasını sağlayın.

 

Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!

4- Ağzınız hafif açık kalacak şekilde, parmak ucunuzla dokunuşlar yapmanız sizi daha cazibeli gösterir.

 

Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!

Dikkat etmeniz gereken fazla bastırmadan, acı çekiyormuş gibi görünmeden durmanızdır.

 

Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!

5- Ellerinizi serbest bırakırken dikkatli olun.

 

Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!

Bir elinizi belinize koyup, hafifçe başınızı yana çevirirseniz hem yüz profilinizi hem de vücudunuzu vurgulamış olursunuz.

 

Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!

6- Gözlerinizi yanlış şekilde göstermeyin.

 

Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!

Dağınık görüntü ve güzel dudaklar daima güzel görünür. Bu nedenle başınızı biraz çevirip, parmak uçlarınızla yüzünüze dokunup, ağzınızı biraz açarsanız hoş bir görüntü elde edersiniz.

 

Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!

7- Gözlerinizi şaşkın bir hale sokmayın.

 

Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!

Doğal göz şekliniz en güzelidir.

 

Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!

8- Yüzünüzü ellerinizin arasına saklamayın.

 

Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!

Yüzünüz görünecek şekilde ellerinizi kullanabilirsiniz.

 

Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!

9- El işaretlerini kullanmak doğru bir seçimdir.

 

Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!

Ancak midenizden çok belinizin güzelliğini vurgulamalısınız. Böylece daha sıkı görüneceksiniz.

 

Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!

10- Somurtkan bir bakış dudaklarınızı orantısız şekilde büyük gösterir. Buda görüntünüzü çirkinleştirir.

 

Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!

Vücudunuzu kameraya doğru hafifçe bakmanız daha doğrudur. İsterseniz farklı bir kol pozisyonu da kullanabilirsiniz.

 

Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!

11- Boynunuzu ne kadar gösterdiğinize dikkat edin. Boynunuzu vurgulamak için çenenizi kaldırmayın.

 

Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!

Bunun yerine çenenizi hafifçe yana kaydırabilirsiniz. Elinizi özgür bir biçimde omzunuza değdirirseniz, boynunuz doğal olarak vurgulanmış olur.

 

Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!

12- Ellerinizle hareketler yapmanıza gerek yoktur.

 

Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!

Onları her zaman rahat bırakın.

 

Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!

13- Eğer boydan fotoğraf çektiriyorsanız, vücudunuzu kırmayın.

 

Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!

Doğal ve gergin olmayan pozisyonlar kullanılmaz. Bunun yerine bir bacağınızı dışarı çıkarabilirsiniz.

 

Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!

14- Boydan iyi bir fotoğraf çektirmek için ufak bir ipucu da  “S” harfine benzemeye çalışmaktır.

 

Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!

Çenenizi biraz yukarı kaldırıp, bir bacağınızı diğerinin önüne koyarsanız daha zayıf görünürsünüz.

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