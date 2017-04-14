Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!

Bir elinizi belinize koyup, hafifçe başınızı yana çevirirseniz hem yüz profilinizi hem de vücudunuzu vurgulamış olursunuz.

6- Gözlerinizi yanlış şekilde göstermeyin.

Dağınık görüntü ve güzel dudaklar daima güzel görünür. Bu nedenle başınızı biraz çevirip, parmak uçlarınızla yüzünüze dokunup, ağzınızı biraz açarsanız hoş bir görüntü elde edersiniz.

7- Gözlerinizi şaşkın bir hale sokmayın.

Doğal göz şekliniz en güzelidir.