FLO Kıbrıs’ta ilk mağazasını açtı

GİRNE’DE AÇILDI: Türkiye’nin yanı sıra, yurtdışında da mağaza sayısını arttırarak global marka olma yolunda hızla ilerleyen FLO, KKTC’deki ilk mağazasını Girne’de açtı

Türkiye’nin en büyük ayakkabı mağazalar zinciri FLO, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk mağazasını Girne Park’ta açtı. 590 metrekarelik bir alanda hizmet verecek FLO mağazasında; onlarca markadan yüzlerce çeşit ayakkabı, çanta ve aksesuar ziyaretçilerini bekliyor. 2017 yılında yurtdışında 15 ülkede 100 mağazaya ulaşmayı hedefleyen FLO, yıl içinde yurtdışında 45 yeni mağaza açmayı planlıyor.

Yakın coğrafyada da sektöründe lider konuma erişmeyi hedefleyen FLO, koleksiyonunda tüm yaş gruplarına ve geniş bir beğeni kitlesine hitap eden ürünler bulunduruyor. FLO, ürün çeşitliliği ve uluslararası standartlardaki üretim kalitesi ile sadece Türkiye’de değil, yakın coğrafyada ve Avrupa’da da güçlü bir marka olarak kaliteyi uygun fiyatlara sunmayı ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı hedefliyor.