Fitch’ten referandum sonrası ilk yorum

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch 16 Nisan’daki referanduma dair açıklamalarda bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 16 Nisan’da gerçekleşen anayasa referandumun ülkenin kredi notu açısından negatif bir politik değişimin parçası olduğunu, ancak pozitif ekonomik reformlara olanak sağlayabileceğini belirtti.

Raporda Türkiye’nin siyasi ve güvenlik koşullarının 2016 yılında ekonomik performansı darbelediği belirtildi. AKP’nin ekonomik reform programı hazırladığı ancak son yıllarda sadece bir kısmının uygulandığına dikkat çekildi. Raporda bir sonraki kredi notu gözden geçirme tarihinin 21 Temmuz olduğuna da yer verildi.