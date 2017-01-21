Finalistler belirlendi

İlkokullararası (Küçükler) Voleybol Şampiyonası’nda yarı final karşılaşmaları dün oynandı

FİNALLER 23 OCAK’TA:

Yarı finallerde rakiplerini mağlup eden kızlarda Polatpaşa ile Esentepe, erkeklerde ise Polatpaşa ile Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu finale yükseldi. Final karşılaşmaları 23 Ocak Pazartesi günü Mağusa Arena’da oynanacak ve şampiyonlar belli olacak

İlkokullararası (Küçükler) Voleybol Şampiyonası’nda finalistler belli oldu.

Küçükler voleybolda yarı final karşılaşmaları dün Mağusa Arena’da oynandı.

Kızlarda Polatpaşa İlkokulu, Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu’nu, Esentepe İlkokulu da Alasya İlkokulu’nu 2-0’lık skorlarla yenerek finale yükseldiler.

Erkeklerde ise Polatpaşa İlkokulu, Esentepe İlkokulu’nu, Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu da Şehit Zeki Salih İlkokulu 2-0’lık skorla yenip final oynamaya hak kazandı.

Küçükler voleybolda final karşılaşmaları 23 Ocak Pazartesi günü Mağusa Arena’da oynanacak ve şampiyonlar belli olacak.