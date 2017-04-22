Bu Finale Ne Sinir Ne Kalp Dayanır

Bir tarafta ilk maçı kazanan Koopspor, ama sakin olması gerekirken aşırı stresli, diğer tarafta kazanmaktan başka şansı olmayan Yakın Doğu ama onda da sinir tavan yapmış. Bu iki takımın sinirli hallerinden hakemlerimiz de etkilenince maçta bol itiraz, birbirlerine laf söyleme, oyuncular arasında gerginliler ve kenarlardan atışma. Yani anlayacağınız her şey vardı.

Gelelim maça Yakın Doğu ilk maçta yaptığı hataları sıfıra indirmese de iyi şeyler yaptı. İlk maçta yokları oynayan Kambala – Halil ikilisi bu maçın önemini anlayınca takıma katkıları büyük oldu. Mandic’in saha liderliği ile Yakın Doğu oyunu kontrol etse de zaman zaman Sırp oyuncu ile kenar yönetimi arasında didişme yaşandı. İhsan iyi başlasa da faul problemine girince etkinliğini kaybetti, Kemal de savunma yapıp hücumda yokları oynadı ama görevi Clieff’i yıldırmak iseydi bunu da zaman zaman başardı. Arda bu maçın gizli kahramanı olsa da sonunu getiremedi. Yakın Doğu ilk maçta yapmayı unuttuğu savunmayı yapmadı. Zaten yediği 82 sayı bunu gösteriyor ama hücumda attığı 92 sayı ile maçı kazandı. Şimdi seriyi eşitlediler ama saha avantajı rakiplerine geçti.Eğer seriyi uzatmak istiyorsalar deplasmanda kazanmaları gerek.

İlk maçta rakibini yenen Koopspor dün akşam 92 sayı potasında görünce maçı kazanması da mucizelere kalmıştı. Bu bir ara ellerine gelse de olmadı. Eğer YDÜ’yü yenmek istiyorsan 60-70 sayıda tutmalısın. Gecenin Koop açısından yıldızı Doğukan oldu. Doğukan 26 sayı, 2 ribaunt, 4 asist, 1 top çalma ile oynadı. Ama Koop’ta Johnson 5 faulle çıkmasa double-double yapacaktı. Clieff ilk maçın yıldızı olurken, dün gece de iyi idi ama ilk maça göre daha aktif olamadı. Koop’ta en büyük sorun Miroslav. Onu tanımasam dün gece basketbola başlayan biri derdim. Sırp 2 ribaunt “0” sayı ve 1 top çalma ile oynadı. Başka bir şey de yapmadı. Emrah hoca sinirlerine daha sakin olmalı. Bu hem kendine hem de takıma yansıyor. Koop şimdi kendi sahasında olacak ve ateşli seyircisi de desteklerini artıracakları kesin ama takım da sakin olmalı ve savunma yapmalıdır.

Bu arada Ahmet Maslakçı – Hatice ÜStüner ikilisi sert savunmalardan dolayı hem 57 faul çaldılar. Bunların 27 tanesi YDÜ ve geri kalan 30 tanesi de Koop’a ama zaman zaman oyunun kontrolünü kaybetmeleri de ayrı bir olaydı. Yine de maçı tamamladılar.