Finaldeyiz

KKTC spor tarihinin en büyük başarısı dün akşam İstanbul’da yaşandı ve Yakın Doğu Üniversitesi Eurocup finalinde Bellona AGÜ ile final oynayacak.

İlk maçta deplasmanda rakibini 6 sayı ile yenen Yakın Doğu rövanşta da bir ara sıkıntı yaşasa da farkı son bölümde açarak tarihi bir skorla Galatasaray’ı eleyerek finale çıktı.

Caferağa Spor Salonu’nu dolduran taraftarlarımız bu önemli tarihe tanıklık ettiler.

Yakın Doğu zorlu yolculuğuna devam ediyor. Geçtiğimiz ay Türkiye Kupası’nı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi bu ay da FIBA Eurocup finaline yükselerek kupanın bir ucundan tuttu. Abdullah Gül Üniversitesi ile önemli bir finale çıktı. Tarihi başarıda emeği geçenlere teşekkür etmek lazım.

Yakın Doğu Üniversitesi bir masal yaşıyor. Bu masal tarihi bir başarıya doğru gidiyor.

Artık Eurocup finalini oynayacak ve bu finalin de en büyük favorisidir.

Bu arada Galatasaray taraftarının bizi “Yavru” diye arlamasına ise Yakın Doğu finale kalarak cevap verdi.

Bu bir destandır. Yavru vatan Türk kadın basketboluna damga vurmaya devam ediyor.

Helal olsun YDÜ.