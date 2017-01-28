Fikri Ataoğlu EMİTT Fuarı’nda

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İstanbul’daki Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMİTT) bir grup turizm profesyonelleriyle bir araya geldi

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Ataoğlu, 29 Ocak’a kadar sürecek fuarın ikinci gününde Kıbrıs standını ziyaret eden turizm profesyonelleriyle gerçekleştirdiği toplantılarda, 2017 yılına yönelik gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Çok sayıda ülkenin katılımıyla İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı turizm fuarlarından sayılan EMİTT’te Ataoğlu basın mensuplarıyla da bir araya geldi.

EMİTT’te Türk Hava Yolları standını ziyaret eden Ataoğlu’na ülke turizminin gelişmesi için gösterdiği çabalardan ötürü THY Almanya Bavyera Genel Müdürü Osman Nuri Hasırcı tarafından plaket takdim edildi.