24 Ocak 2017

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Kıbrıs

Fiber optik hat koptu!

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Fiber optik hat koptu!
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Gazimağusa belediye ekiplerinin çalışmaları sırasında Mutluyaka kavşağında fiber optik kablonun kopması nedeniyle bölgede telefon ve internet erişiminde sorun yaşanıyor.

Gazimağusa belediye ekiplerinin çalışmaları sırasında Mutluyaka kavşağında fiber optik kablonun kopması nedeniyle bölgede telefon ve internet erişiminde  sorun yaşanıyor.

TAK muhabirinin Telekomünikasyon Dairesi’nden aldığı bilgiye göre, saat 12.00 civarında meydana gelen kablo kopmasından Mağusa ile İskele bölgesi etkilendi.

Ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü ve saat 16.00 civarında sorunun giderilmesinin beklendiği kaydedildi.

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Havadis Gazetesi

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