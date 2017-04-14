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14 Nisan 2017

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Kıbrıs

“‘FETÖ’nün Kıbrıs Ayağı İbretle Takip Edilmelidir”

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“‘FETÖ’nün Kıbrıs Ayağı İbretle Takip Edilmelidir”
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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP)  Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye’deki FETÖ operasyonunun Kıbrıs ayağının ibretle takip edilmesinin gerekli olduğunu kaydetti.

“Türkiye’den  gelen özel ekip tarafından 100’ün üzerinde polisin sorgulanması ve soruşturmanın  diğer çevrelere yayılması beklentisinin ülkemizin ne hale geldiğinin en açık göstergesidir” diyen İzzet İzcan, UBP-DP hükümetini konu ile ilgili kamuoyuna açıklama yapmaya çağırdı.

İzcan,  “yaşananların, KKTC’de FETÖ ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmamıştır şeklindeki Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün açıklamalarını yalanladığını” iddia etti.

İzcan, yaptığı yazılı açıklamada, polis içerisinde istihdam,  tayin, terfi ve atamaların sürekli mahkemelik olduğunu, her seferinde yürütmeyi durdurma kararları çıktığını, şeffaf ve demokratik bir yönetim olmadığını savunarak,  demokratikleşme olmadığı sürece  bu sorunların yaşanacağını ifade etti.

İzcan, ülkenin en büyük ihtiyacının  demokratik ve özgürlükçü bir anayasa olduğunu belirtti.

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