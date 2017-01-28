FETÖ’nün “eğitim imamı” yakalandı

PKK’ya sızan emniyet ve MİT görevlilerinin listesini terör örgütü yöneticilerine verdiği iddia edilen “eğitim imamı” Cemal Bulut tutuklandı. PKK’yla hiç görüşmediğini söyleyen Bulut’u HTS kayıtları yalanladı. Cemal Bulut’un telefon sinyalleri ‘hiç gitmedim’ dediği Metina’dan çıktı

FETÖ’nün doğu illerindeki eğitim kurumlarında bir süre görev yapan ve örgüt hiyerarşisi içerisinde hızla yükselerek “Türkiye eğitim imamı” olduğu iddia edilen Cemal Bulut’un ifadesi ortaya çıktı. Akşam gazetesinden Muammer Başkan’ın haberine göre, en son Kaynak Holding’te İK müdürü olan Bulut ifadesine FETÖ’nün PKK ve K. Irak imamı Talip Büyük’ün Işık Okulları’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu ve okulun ihtiyaçlarını Kaynak Holding’ten aldıkları için görüştüklerini anlatı.

Büyük ile Kuzey Irak’ta ürün memnuniyeti için 2013-2014’te görüştüğünü ancak PKK ile hiç görüşmediğini söyleyen Bulut’un HTS kayıtları ifadesini yalanladı. Çünkü Bulut ile Büyük’ün o tarihlerdeki sinyali Metina’dan çıktı. Amerika’ya yaptığı gezide Fetulah Gülen’i ziyaret ettiğini ve toplantılarına katıldığını kabul eden Bulut, örgüt üyeliğini inkar etti. Bulut, ByLock’la ilgili soruya ise “ByLock’u kısa süre kullandım. Meraktan yükledim” yanıtını verdi. Bank Asya’da hesabı olmadığını söyleyen Bulut’un banka kayıtlarında 1 milyon 200 bin TL’nin üzerinde parasının olduğu tespit edildi.

MİT ve emniyet mensuplarının ismini verdiği iddia ediliyor

Bulut’un ticari faaliyet bahanesiyle Metina’ya gidip PKK’ya FETÖ’den aldığı ve terörle mücadelede kullanılan stratejileri, kozmik bilgileri, istihbarat çalışmalarına ilişkin önemli belgeler ile PKK’nın içine sızmış MİT ve emniyet mensuplarının listesini verdiği iddia ediliyor