Fernando Muslera Çıldırdı

Bu sezon Eto’o ve Stancu’ya klas çalımlar atan Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Akhisar Belediyespor maçında bu kez de Vaz Te’yi çalımladı. Muslera çalım sayısını 3’e çıkardı

Süper Lig’in 19. hafta maçında Galatasaray sahasında ağırladığı Akhisar Belediyespor’u farklı yenerken Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera yine taraftarın ilgi odağı oldu. İlk yarının son dakikalarında korner direği yakınlarında topla buluşan Muslera, kendisine pres yapan Ricardo Vaz Te’ye çalımı atıp topu oyuna sürdü. Fernando Muslera bu sezon bu çalımı 3. kez atmış oldu.

Muslera daha önce Antalyaspor maçında ve Gençlerbirliği deplasmanında Samuel Eto’o ve Bogdan Stancu gibi tecrübeli golcülere çalımı basmıştı. Öte yandan Galatasaray 79. dakikada penaltı kazanırken, taraftarlar penaltıyı Fernando Muslera’nın atmasını istedi. Buna karşın bu penaltıyı Selçuk İnan kullandı ve top ile rakip kaleci Fatih Öztürk’ü farklı köşelere gönderip golü atmayı başardı.

Fernando Muslera daha önce Manisaspor’a karşı penaltı kullanmış ve topu ağlara göndermeyi başarmıştı.