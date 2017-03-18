Fernandao sezonu kapattı

Fenerbahçe’de kolu kırılan Fernandao’nun en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Fenerbahçe’nin dün akşam Konyaspor’la oynadığı karşılaşma sırasında, rakip kaleci Serkan Kırıntılı’yla çarpışan ve kolu kırıldığı için apar topar hastaneye kaldırılan Fernandao, bugün sabah saatlerinde ameliyata alındı.
Brezilyalı futbolcunun 3 ay sahalardan uzak kalacağı ve sezonu kapattığı öğrenildi.
Öte yandan geceyi hastanede geçiren Fernandao’yu Fenerbahçe’den hiçbir takım arkadaşı ziyaret etmedi. Maçtan sonra stattan ayrılıp evlerine giden sarı-lacivertli futbolcular, kolu kırılan ve büyük acı geçen Brezilyalı’yı yalnız bıraktı.
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