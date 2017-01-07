Fernandao kampa katıldı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligi’nin ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya’nın Serik ilçesinde sürdürürken takıma dayanıklılık testi yapıldı. Fenerbahçeli futbolcu da takımının Antalya kampına katıldı. Sarı-lacivertli ekip yarın Denizlispor’la bir hazırlık maçı yapacak

Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi’ne dün gelen ve çalışmalara başlayan Fenerbahçe’de ekstra izinli olan Fernandao da bugün takıma dahil oldu.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve dayanıklılık testinin yapıldığı antrenmana futbolcuların iki grup halinde katıldığı belirtildi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. 8 Ocak Pazar günü Antalya Akdeniz Üniversitesi Staydumu’nda saat 19.00’da Denizlispor ile bir hazırlık maçı yapacak. Maç ayrıca FB TV ekranlarından da canlı yayınlanacak.