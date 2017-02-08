Fenerbahçe’den Fikret Orman’ın özrüne cevap

FBTV’de gündeme dair açıklamalarda bulunan Şekip Mosturoğlu, Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada yaşanan olaylara değindi. Fikret Orman’ın yaşananlarla ilgili olarak özür dilediğini de hatırlatan Mosturoğlu, “Ben başkanımla da konuştum ve yönetim kurulumuz adına Fikret Başkan’ın özrünü kabul ediyorum. Ancak futbolcular, camia ve kafası yarılan Hasan Çetinkaya, bu özrü kabul eder mi, bilemem” ifadesini kullandı.

Derbide kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilen, ancak daha sonra boynunda akreditasyon kartıyla oyun alanına dönen Tosic’le ilgili olarak da konuşan Mosturoğlu, “Tosic’e ceza verilmesi için temsilcinin bunu raporunda yazması gerekiyor. Tosic’e görüntüden ceza verilemez. Konuyla ilgili maddeye bakıldığında, ‘akreditasyon alanı’ ibaresi yer alıyor. Soyunma odaları, saha kenarı, koridorlar da akreditasyon bölgesi. Ama temsilcinin de Tosic’in sahaya girdiğini görmemesi mümkün değil. Bu maç sırasında Hasan Çetinkaya, yardımcı hakeme ve temsilciye, Tosic’in saha içerisinde olduğu konusunda uyarıda bulundu. Uyarıdan sonra Tosic içeriye gitti. Temsilci bunu hiç mi görmedi. Eğer temsilci yazmadıysa ve futbol federasyonu, temsilcinin görevine son verip, bu konuyu temsilcinin raporuna yazmadığını belirtip, görüntüyle ceza veremeyeceğini ifade ederse, Futbol Federasyonu’na kimse bir şey diyemez. Temsilci, soyunma odasına giden körüğe gidip Tosic’in fotoğrafını çekmiyorsa, burada sıkıntı temsilciden kaynaklıdır. Tosic, başkasının akreditasyon kartını boynuna takmış” diye konuştu.

“Federasyon kupanın değerinin yükseldiğini düşünüyor”

Ziraat Türkiye Kupası’nın her geçen gün daha da değerlendiğini söyleyen Mosturoğlu, kupayı itibarsızlaştıracak açıklamalardan kaçınılması gerektiğini belirterek, “Demek ki futbol federasyonu, bu kupaya ‘süt kupası’ denildiği zaman değerinin düşmediğini düşünüyor. Sayın Fikret Orman’ı dün dinledim ve üzer diledi. Ben kendi adıma özrünü kabul ediyorum. Ama futbolcularımız, camia ve Hasan Çetinkaya kabul eder mi bilmiyorum. Net olan şey şu, bir maç oynandı ve maçta 41. dakikada bir hadise yaşandı. 90 dakika konuşulmuyor, 41. dakika konuşuluyor. Bir futbolcu kırmızı kart gördü diye, diğer futbolcunun da cezalanmasının istenmesi, linçten başka bir şey değil” dedi.

Van Persie’nin Disiplin Kurulu’na sevk edilmesiyle ilgili olarak yanlış bir işlem yapıldığını savunan Mosturoğlu, “Van Persie 41. maddeden sevk edildi. Ne diyor 41. madde; “Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme.” Görüntüden sevk edildiği kesin. Van Persie’nin eylemini hakem görseydi, ne ceza alırdı. Benim anlayışıma göre sarı kart. Neden 41. madde ben bunu anlamıyorum. Bunun sportmenliğe aykırı hareket olan 36. maddeden sevk edilmesi gerekir. Emre Aşık’la Nobre arasında geçen bir hadise vardı zamanında. Emre Aşık, Beşiktaş’lı bir oyuncu, Nobre de Fenerbahçe’li bir oyuncu. Emre Aşık, bir hareket yapıyor ve 3 maç ceza alıyor. Tahkim bu cezayı ortadan kaldırdı. Pascal Nouma örneği veriliyor. Ancak Nouma görüntüyle ceza almadı, gözlemci, temsilci raporundan ceza aldı. Hep böyle tartışma olacaksa, herkese farklı bir karar çıkar. Ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Aziz Yıldırım, görüntüden Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Görüntü de cep telefonuyla çekilmiş. Hukuk Kurulu bilmiyor mu bunun cep telefonu görüntüsü olduğunu. Sosyal Medyada bir anda gündem yaratılıyor ve sevk ediliyor. Van Persie’nin hareketi, sportmenliğe aykırı hareket. Bu da hakem raporuyla sevk edilir, görüntüden sevk edilemez. Aynı şekilde Tosic’e de görüntüden ceza vermeye çalışıyoruz ama FIFA talimatına aykırı. Van Persie’nin de sevk maddesi 41 değil, 36 olmalıydı. Eğer Van Persie ceza alacaksa, bizim FIFA sirkülerini uygulamamıza gerek yok, kendi kurallarımızı koyalım, onları uygulayalım” ifadesini kullandı.