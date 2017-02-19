19 Şubat 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Spor
Futbol

Fenerbahçe taraftarı takımı ıslıkladı

Tarih:
Bir yorum bırakın
21 Görüntüleme
Fenerbahçe taraftarı takımı ıslıkladı
Haber İçi Üst
Paylaş3
+1
Paylaş
Pin

Takımın gidişatından memnun olmayan Fenerbahçe taraftarları, Kasımpaşa maçının son bölümlerinde takımı ıslıkla ve alkışla protesto etti.

 

Fenerbahçe taraftarları, Kasımpaşa karşısında iyi futbol oynayamayan takımlarını protesto ettiler. Kadıköy’de tribünde yerlerini alan seyirciler maçın 80. dakikasından sonra takımlarını ıslıkladılar ve alkışla protesto ettiler.

Maçın sonunda ise ‘yönetim istifa’ sesleri tribünlerde yükseldi. Mücadeleyi az sayıda bir Fenerbahçe tarafarı seyretti.

Kayserispor’a 4-1 yenildikten sonra, Bursaspor ile berabere kalan Dick Advocaat’ın ekibi, Kasımpaşa karşısında da etkisiz bir futbol sergileyen Fenerbahçe takımı, Krasnodar yenilgisi de hesaba katıldığında 4 maçtır galibiyet alamıyor.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş3
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King