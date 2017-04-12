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12 Nisan 2017

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Fenerbahçe, Marco van Ginkel’i takipte

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Fenerbahçe, Marco van Ginkel’i takipte
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Londra’da yayinlanan Evening Standard gazetesi Hollandalı yıldızın Fenerbahçe’ye gidebileceğini yazdı.

 

PSV, Chelsea’den kiraladığı yıldız orta saha oyuncusu Marco van Ginkel‘i önümüzdeki yaz sürekli sözleşme yaparak kadrosuna katmayı hedeflerken Fenerbahçe‘nin de 24 yaşındaki futbolcunun peşine düşerek Chelsea ile görüşmelere başlamak istediğine dikkat çekildi.

İngiliz gazetesi Evening Standard geçen sezon PSV’de başarılı maçlar çıkartan Ginkel için Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat’ın “Koşullar uygun olursa Van Ginkel ile sözleşme yapabiliriz” dediği kaydedildi.

Van Ginkel, 2013 yılında 8 milyon sterline PSV’ye transfer oldu ancak diz liflerinden sakatlanmasıyla 4 maçta oynayabildi. Geçen sezon formunu bulan yıldız futbolcunun menaceri Karel Jansen “Chelsea 2019 yılına kadar kontratını yeniledi ve hala Chelsea’de geleceği var” dedi.

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