Fenerbahçe – Ekici anlaşmasının detayları

Mehmet Ekici, ‘resmen’ olmasa da artık gönülden Fenerbahçeli. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’nın önceki akşam yaptığı açıklamalar sonrası sarı-lacivertlilere verdiği sözü tutma tavrından geri adım atmayacağını bildiren Ekici ile 3 yıllık prensip anlaşmasına varıldı

Mehmet Ekici, sezon sonu 1 milyon Euro imza parası karşılığı resmen Fenerbahçeli olacak. Ekici’ye Senelik 2.1 milyon Euro garanti para verilecek. Transfer sürecinde gösterdiği ‘dik duruş’ nedeniyle Fenerbahçe yönetimi, Mehmet Ekici’ye iki büyük jestte daha bulunacak. Ülker Stadı’nda taraftarın katılacağı törenle, tıpkı Mehmet Topuz’da olduğu gibi imza attırılacak Ekici üzerinden Beşiktaş’a mesaj verilecek. Statta imza töreni son olarak Nani’ye yapılmıştı. Aynı zamanda halen Robin van Persie’nin giydiği 10 numaranın yeni sezondaki sahibi de gurbetçi futbolcu olacak.

‘EŞYA DEĞİLİM, FIFA’YA GİDERİM’

“Kararımın arkasındayım” diyen Mehmet Ekici, FIFA kozunu da yeniden dillendirdi. Yıldız futbolcu, “Bana ‘mobbing’ uygulanıyor. Beni bir eşya gibi görüp, itibarsızlaştırmak istiyorlar. FIFA’ya gitmeyi düşünüyorum. Başkanın izin vermesiyle Advocaat’la görüştüm. Daha sonra Muharrem Usta, Beşiktaş’la anlaştığını Fenerbahçe’ye vermeyeceğini söyledi. Sezon sonu gönlümdeki takıma gideceğim” diye konuştu.