Felek: Hükümet sendikalara savaç açtı

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama hazırlıklarıyla ilgili görüşme yapmak amacıyla bazı sendika, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve birlik temsilcileriyle bir toplantı yaptı.

Dev-İş Başkanı Hasan Felek, federasyonda gerçekleşen toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı bu yıl da, her yıl olduğu gibi ara bölgede, iki toplumlu olarak kutlamayı planladıklarını belirtti.

Felek, işçi sınıfının dayanışma günü olan 1 Mayıs’ın kutlanmasına yönelik sendikalar, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve birliklere çağrı yaptıklarını söyleyerek, bugünkü toplantıda teknik konuların görüşüleceğini ifade etti.

Kıbrıs sorununda inişli çıkışlı bir dönem yaşandığını belirten Felek, bu konuya karşı hassasiyetleri bulunduğunu ve yakından takip ettiklerini söyledi.

Felek, 1 Mayıs’ta tüm ülke ve dünya emekçileriyle birleşme hedefine sahip olduklarını belirtti. Felek, “Tüm işçilerin ortak sesi olmaya çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Son dönemde hükümetin sendikalara karşı anti demokratik saldırılarda bulunduğunu savunan Felek, bu saldırıları kınadı.

Hükümetin özellikle son 6 aydır sendikalara savaş açtığını ileri süren Felek, ilke ve prensipleri doğrultusunda buna karşı mücadelelerinin süreceğini söyledi.