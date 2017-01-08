Felaketin izleri silinemedi

Girne’de Aralık sonunda etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın izleri hala duruyor. Fırtına nedeni ile Kordonboyu’nda devrilen aydınlatma direkleri yenilenmedi, limandaki deniz feneri onarılmadı, batan tekneler bile hala denizde

Duygu ALAN

Girne’de Aralık ayının son haftasında etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu olumsuzluklar halen daha gözler önünde duruyor.

Kordonboyu’nda mendirekten sonraki kısımda sıralı halde bulunan ve fırtına nedeni ile devrilen aydınlatma direkleri halen olduğu yerden kaldırılmadı, yeni aydınlatma direkleri dikilmedi.

Fırtınadan nasibini alan deniz feneri de hala daha onarılmadı. Fenerin kırılan parçası yerine takılmadı, ayakta olan parçaları ise ikinci bir felakette hasar görmemesi amacı ile halatlarla bağlandı.

Girne’de Antik Liman’da demir atmış olan ve Aralık ayında etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeni ile batan balıkçı teknesi de halen yüzeye ya da karaya çıkarılmadı. Tekne günlerdir sular altında.

Kordonboyu’nda mendirek yakınlarında meydana gelen asfalt çökmesi de halen müdahale edilmeyen olumsuzluklar arasında.