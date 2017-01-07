Felaket gibi

Türk Lirası’nda 2016’nın son çeyreğinde artan değer kaybı 2017’nin ilk haftasında da devam etti. Euro ve Dolar, piyasanın son iş gününde TL karşısında tarihi zirve yaptı. Dolar 3.63, Euro ise 3.85’ten alıcı buldu

DOLAR VE EURO ZİRVE YAPTI: KKTC Merkez Bankası verilerine göre, Dolar dün 3.60 TL iken serbest piyasada 3.63 TL’ye kadar yükseldi. Euro’nun satış fiyatı KKTC Merkez Bankası’nda 3.79 TL, serbest piyasada 3.85 TL’den işlem gördü. Merkez Bankası’nda 4.44 TL olan Sterlin ise serbest piyasada 4.49’a çıktı

VATANDAŞ VE İTHALATÇI ZORDA: Dövizdeki artış KKTC’de Türk Lirası ödenip, ev, araba, dükkan taksitini döviz ödeyenleri çıkmaza soktu. Kurlarda yaşanan yukarıya doğru seyir, ithalatçıların da cebine de ateş düşürdü. İthalatçılar, maliyetlerindeki artışı zorda kalmadıkça satış fiyatına yansıtmıyor, dönem dönem maliyetine iş yapıyor

EN RAHATI EMLAK SEKTÖRÜ: Emlakçılar Birliği’nden yapılan açıklamada dövizdeki yükselişin gayrimenkul satışlarına olumsuz etki ettiğini ancak sektörde bir kriz olmadığı kaydedildi. Açıklamada, “Gayrimenkul satışında olumsuzluk var. Ancak dövizdeki artış emlakta bu seneki patlamayı durduramayacak. 2017 son beş yılın altın yılı olacak” ifadelerine yer verildi

Duygu ALAN

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı hızla devam ederken döviz kurlarındaki dur durak bilmeyen yükseliş KKTC’de Türk Lirası ödenip döviz taksiti olanların bütçesini zorluyor.

Vatandaş, taksitlerini ödeyebilmek için adeta dişinden tırnağından arttırıyor.

Dövizdeki yukarı doğru seyir, döviz ile iş yapan insanların da cebini yakıyor. Döviz kurları ülkede en fazla ithalatçıları zora sokuyor. Bir yandan Güney Kıbrıs ile rekabet eden ithalatçılar, bir yandan kendi aralarında rekabet edebilirliğini korumaya çalışıyor.

İthalatçılar, müşteri potansiyelini aşağı düşürmemek için dövizdeki artışa bağlı artan maliyetini çok zorda kalmadıkça tüketici satış fiyatlarına yansıtmıyor, çoğu zaman maliyetine satış yapan ithalatçı firmalar, ayakta kalabilmek adına dönem dönem zararı göze alıyor.

Dövizdeki artış, kiracıları ve gayrimenkul satışlarını da olumsuz etkiliyor ancak sektörde şuanda ve uzun vadede dövizdeki artışa bağlı olarak bir kriz öngörülmüyor.

Sterlin serbest piyasada 4.47’ye ulaştı

KKTC Merkez Bankası verilerine göre, Dolar dün 3.60 TL iken serbest piyasada 3.63 TL’ye kadar yükseldi. Euro’nun satış fiyatı KKTC Merkez Bankası’nda 3.79 TL, serbest piyasada 3.85 TL’den işlem gördü. Merkez Bankası’nda 4.44 TL olan Sterlin ise serbest piyasada 4.49’a çıktı

Sektör temsilcileri piyasada durumu değerlendirdi

Döviz ile iş yapan bazı iş bazı sektör temsilcileri kurlardaki yükselişin iş yaşamına ve piyasaya etkilerini Havadis’e değerlendirdi.

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, dövizdeki yükselişin gayrimenkul satışlarına olumsuz etki ettiğini ancak sektörde bir kriz olmadığını söyledi.

Sungur, “Kurlardaki yukarı doğru seyrin kiracılara ve gayrimenkul satışında olumsuz etkisi var fakat emlakta bu seneki patlamayı durduramayacak. Emlakta 2017 son beş yılın altın yılı olacak” dedi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Asbaşkanı Mustafa Genç ise birçok ürün girdisinin döviz bazında olduğundan Türk Lirası’nda değer kaybı sürdükçe hem ithalatçı şirketlerin karlılıklarının hem de hane halkının alım gücünün olumsuz etkilenmeye devam edeceğini kaydetti.

Sungur: 2017 son 5 yılın altın yılı olacak

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, dövizdeki artışın gayrimenkul satışlarında ve kiracılara olumsuz etki ettiğini ancak 2017’de emlak sektöründe bir krize neden olmayacağını kaydetti.

Sungur, kirada stopaj vergisinin kaldırılması halinde en azından kiracıların dövizden olan mağduriyetinin ortadan kalkabilineceğini ifade etti.

Sungur şunları söyledi: “Dövizin yükselmesinin kiralardan ve gayrimenkul satışlarından dolayı emlak sektöründe olumsuz etkisi var. Ancak emlak sektörü 2017 yılına hızlı girdi. Özellikle Türkiye’deki olaylar ve inşaat yapılmış mallarında risk olmaması yönünde kuzey ile güney arasında mutabakat olması sektöre çok olumlu yansıdı. Ciddi bir yatırım var, ne döviz ne başka sıkıntı emlakta bu seneki patlamayı durduramayacak. 2017 yılı emlakta son beş yılın altın yılı olacak. Dövizdeki yükselişin etkileri hususunda KKTC devletine düşen görevler de var. Örneğin kiranın yüzde 10 stopaj vergisi vardır. Devletin bunu mal sahiplerinden almaması halinde en azından kiracıların da dövizden olan mağduriyeti ortadan kalkabilir.”

Genç: İşletmeciler ciddi sıkıntı yaşıyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Asbaşkanı Mustafa Genç, KKTC’de birçok ürün girdisinin döviz bazında olduğundan kurlardaki yukarı doğru seyrin ithalatçı firmalara olumsuz yansıdığını kaydetti.

Genç, Türk Lirası’nda değer kaybı sürdükçe hem ithalatçı şirketlerin karlılıklarının hem de hane halkının alım gücünün olumsuz etkilenmeye devam edeceğini kaydetti.

Dövizdeki artışın direkt olarak piyasaya yansıtıldığı yargısının ise ortadan kalkması gerektiğini belirten Mustafa Genç, özel sektörün dövizde yaşanan artışı ürünlerin fiyatlarına anında yansıtmadığını, çünkü özel sektörün hem TL’nin değer kaybetmesinden dolayı halkın gelirinde olumsuz bir etki olduğunun hem de dövizdeki dalgalanmayı fiyatına yansıtırsa satışlarında olumsuz etkileneceğinin farkında olduğunu söyledi.

Mustafa Genç, ithalatçı firmaların dövizdeki artış nedeni ile artan maliyetini zorda kalması durumunda da minimum seviyede yaptığını belirtti.

Genç, “Her ne kadar ambargolar altında olsak da Kıbrıs piyasasında yüksek karlılık kalmadı. Özel sektör fiyatlarının çok daha rekabetçi olması için uğraş veriyor. Bu da karlılığı azaltıyor, ithalatçı kimi zaman maliyetine satış yapıyor bu da zararına neden oluyor. İşletmeler de şuanda toplum içerisindeki birey kadar sıkıntı ve bunalım içerisinde” diye konuştu.