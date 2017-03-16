Fazla kahve tüketmenin bir zararı daha çıktı

Her gün sıklıkla tüketilen sigara, çay, kahve ve çikolatanın fazlası beyin ve sinir sistemimiz üzerinde önemli etkiler oluşturuyor.

Kafein, nikotin ve çikolatanın bilişsel işleri ve yaratıcılığı artırdığını belirten Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Sermin Kesebir, şu değerlendirmelerde bulundu: “Sosyal ilaçlar yani legal maddeler diye de tanımlayabileceğimiz nikotin ve kafein, ulaşımı daha kolay olan, haz veren ve istenilen psikolojik durumları ortaya çıkaran maddeler. Bu maddeler bilişsel işlerin ve yaratıcılığın artmasına neden oluyor. Bu maddeler ayrıca legal de oldukları için bu anlamda sıkça tercih ediliyor. Dikkati ve işleyen belleği aktif hale getiriyor Bu maddeler beyinde neyi değiştiriyorlar, ne üzerine etkililer diye baktığımızda temel olarak iyilik hissi veriyorlar. Dikkati ve işleyen belleği daha aktif hale getiriyorlar. Çikolata, stres verici aktivitede anksiyete düzeyini azaltıyor. Nikotin ve kafeinin anksiyete üzerine pozitif etkileri bulunuyor.” Beyindeki ödül sistemi bozuluyor Nikotin ve kafein tüketiminin artmasının bağımlılığa yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Kesebir, “Bu maddeler her ne kadar legal ürünler de olsa illegal bağımlılık geliştirebiliyorlar. Ama bu daha yavaş bir şekilde ve daha uzun sürede oluyor. Kullanımdan, zararlı kullanıma ve bağımlılığa geçişleri daha uzun sürede oluyor. Bağımlılık sonucu ödül sistemi üzerinde birtakım bozulmalara yol açıyorlar” dedi. Kafein anksiyeteyi tetikliyor Bu tür maddelerin fazla kullanımının vücut üzerinde birçok zararlara neden olabileceğini belirten Kesebir, “Özellikle nikotin kanserler başta olmak üzere pek çok bedensel hastalığın nedeni olan faktör. Kafein ve nikotin tüketimi, bipolar bozuklukta olumsuz etkilere neden olabiliyor. Duygu durum üzerine de etkileri bulunuyor. Nikotin ve kafein duygu durumunu kalkındırıyor, yukarı çekiyor. Kafein belli bir miktarın üzerinde alındığında anksiyeteyi uyaran bir madde haline geliyor ve tetikliyor” diye konuştu. Çikolata depresyonu atağa geçiriyor Kafeinin az miktarda tüketilebileceğini açıklayan Prof. Dr. Kesebir, fazlasının zarar verdiğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Kafein hakkında bugün zehirlenme tanımları var: Uyarılmışlık, tedirginlik, kaygı ve korku gibi. Çikolata ise daha çok depresyonda kalkındırıcı etki gösteriyor. Bipolarite ile bugün için çok fazla ilişkilendirilmiyor. Ama tarihsel olarak baktığımızda bugünün atipik depresyon belirtilerine uyan birtakım semptomlardan bahsedilmiş.”