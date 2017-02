Fazıl Say’dan, Referandum Yorumu

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, referandum ile ilgili az konuşulan bir konuya değindi. Anket araştırmalarını inceleyen Say, gözlemleri ve eleştirilerini aktardı

Sosyal medyada ‘Evet’ veya ‘Hayır’ şeklinde görüşlerini belirten ünlü isimlerden farklı olarak, Fazıl Say oylama sistemini eleştirdi. Ünlü sanatçı, “Bu tarz, topluma sistem değişikliği soran bir referandumda üçte iki çoğunluk esas alınmalıydı” ifadelerini kullandı.

‘PARTİLER İÇERİSİNDE KARARSIZLIK VAR’

Nisan ayı içerisinde yapılması öngörülen referandum için anket sonuçları farklılık gösterirken, Fazıl Say kararsız kitle hakkında yorumda bulundu. Sosyal medyadan görüşlerini aktaran Say, “Bu sabah başkanlık referandumu ile ilgili son dönemde yapılmış anket ve araştırmaları inceledim. Kimisinde “hayır” önde kimisinde “evet” önde, ciddi oranda da bir kararsız kitle var” ifadelerine yer verdi. Partiler içinde de kararsızlık olduğuna dikkat çeken Say, “MHP seçmeninin parti lideri gibi düşünmediği çok net ortada.” dedi.

‘YÜZDE ELLİ DEĞİL, ÜÇTE İKİ ESAS ALINMALIYDI’

Fazıl Say, referandum oylamasıyla ilgili önerilerini şu cümlelerle aktardı:

“Bu tarz, topluma sistem değişikliği soran bir referandumda üçte iki çoğunluk esas alınmalıydı , yüzde elli değil. Yani sonuç 52’ye 48 filan çıkarsa, toplumun tamamı için zor olur.”

DÜNYADA DA TARTIŞILMIŞTI

Birleşik Krallık’ın 2016’da gerçekleştirdiği referandumda, %51.9 ile AB’den ayrılmaya yönelik oylar birinci çıkmış ve ‘Brexit’ süreci başlamıştı. Oy dağılımı arasındak yakın fark ise tüm dünyada tartışma konusu olmuştu.