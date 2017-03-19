Farkı, kalitesi

Lider Yenicami, ligde düşme korkusu yaşayan Binatlı’ya fark yapıp son yedi haftaya girilirken rakipleri ile arasındaki puan farkını koruyup şampiyonluk için gün saymaya devam etti.

Binatlı ise aldığı bu yenilgi ile nefes alamadı.

Yenicami 4-2-3-1 düzeniyle oyuna başlarken Binatlı da aynı düzenle maça çıktı.

Konuk Binatlı oyunu ikinci bölgeye sıkıştırıp o bölgede yapacağı presle kontrataklara çıkıp pozisyon bulmaya çalıştı.

Yenicami’de ise 10 numara pozisyonunda oynayan İbrahim Çıdamlı’ın, sol kanata çıkarak oradan yaptığı ortalarda tehlike yaratmaya çalıştığı görüldü.

İlk 15 dakikada karşılıklı ikişer pozisyonla geçildi. İki takımın net pozisyonları vardı. Ama gol atmayı başaramadılar. 20’inci dakikada gelen kornerde John’un kontrol ve vuruşu tam bir usta işiydi.

Golden sonra 15 dakika pozisyonsuz geçilirken Yenicami’nin ikinci golü de kornerden geldi. Binatlı savunması ilk golde olduğu gibi seyir etti ve Erbay golü attı.

Duran iki topta Binatlı savunmasının adam paylaşımı konusunda sıkıntılı olduğunu gördük. Binatlı ikinci yarıda, son iki haftanın başarılı futbolcusu Offor’a atığı uzun toplarla gol aradı ancak bir işe yaramadı. O toplara ya Erbay vurdu veya Offor’un aldığı toplarda yanında bir arkadaşının olmaması sonucu gol atma imkansız hale geldi.

Son, dört haftadır golle buluşmayan John, dün Binatlı karşısında yeniden kendine geldi ve attığı 3 golle sahada yıldızlaştı.

Ancak, son iki haftada gollerle buluşan genç yıldız Ahmet Sivri’nin de, takımın rahat oynadığı ve farkı yakaladığı maçta oyuna girmesi gerekirdi. Yenicami’nin alt yapısından yetişen böyle genç yıldızlar böyle maçlarda yer alıp morallerini yükseltmek gerek.

Lider Yenicami çok fazla tempoyu yükseltmeden maçı farklı kazanması bildi.