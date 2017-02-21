Facebook’tan tepki çeken çalışma

Facebook, özel hayatın gizliliği konusunda tartışma yaratacak bir adım atıyor
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Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Facebook, tepkileri üzerine çekecek bir uygulamaya imza atabilir.
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Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, yaptığı açıklamada özel mesajları okuyacak bir yapay zeka üzerinde çalıştıklarını söyledi.
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Yapay zekanın mesajları okumasının nedeni, kişinin ilgi alanlarını belirleyip, reklam çalışmalarını da bunu dikkate alarak yapması olarak belirtildi. Ancak yine de bu durum kafaları karıştırdı.
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Facebook mesajlarının okunacak olması, kullanıcıların kafasında soru işareti yarattı.
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Mesajların yapay zekanın eline de geçecek olsa, başkalarının da görebileceği endişesi, kullanıcıları kapladı.
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Özel hayatın gizliliği adına tepki ile karşılanacak olan yenilik konusunda henüz facebook net bir tavır almış da değil.
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