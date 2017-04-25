Facebook’ta akıl almaz cinayet videosu

Taylandlı adam kızının cinayetini Facebook’ta canlı yayınladı

Polis, Salı günü yaptığı açıklamada, Taylandlı bir adamın intihar etmeden önce 11 aylık kızını öldürdüğünü ve bunu Facebook’ta canlı yayınladığını söyledi

Çocuğun öldürülmesinin videoları babasının Facebook sayfasında yaklaşık 24 saat boyunca, erişime açık kaldı

Geçtiğimiz hafta, Facebook, Cleveland, Ohio’daki yaşlı bir adamın ölümcül bir şekilde vurulmasının ardından iki saat boyunca erişime açık kalmıştı.

Tayland’dan gelen can sıkıcı görüntülerde, Wuttisan Wongtalay isimli cani baba kızının boynuna ip atarak, onu Tayland’ın sahil kasabası Phuket’te terk edilmiş bir binanın çatı katına astığını gösteriyor.

Wuttisan’ın intiharı yayınlanmadı ancak cansız bedeni kızının yanında bulundu.

Reuters’ın haberine göre cani adam bu cinayeti karısı onu terk ettiği için işledi.

Reuters ölü çocuğun annesiyle bağlantı kuramadı. Cep telefonuna yapılan çağrılar cevapsız kaldı. Televizyon görüntüleri kadının ağladığını ve ölen bebeği tuttuğunu gösterdi.

Mark Zuckerberg, Facebook’un gelecekte bu tür içeriği önlemek için elinden gelen her şeyi yapacağını söylemişti.